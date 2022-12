La città di Sassuolo accoglie il nuovo anno con uno splendido appuntamento musicale.

Lunedì 02 gennaio 2023, alle ore 21, presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, in Via Fossetta 37 di Sassuolo, si terrà infatti il “Concerto per il nuovo anno”, un programma che combina le brillanti sonorità del flauto e la sontuosità dell’arpa alla dolcezza del repertorio corale.

Organizzato dall’Associazione Culturale Cantieri D’Arte, il concerto vedrà come protagonisti il flautista Giovanni Mareggini, l’arpista Davide Burani ed il Coro “Luigi Gazzotti”, diretto da Giulia Manicardi.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Giovanni Mareggini

Allievo di Sergio Ruscitti, si è poi perfezionato con Conrad Klemm e Peter Lukas Graf. Vincitore di importanti concorsi nazionali ed internazionali ha collaborato con numerose orchestre per poi intraprendere la carriera cameristica e solistica. Ha suonato come solista e con Icarus Ensemble (di cui è uno dei fondatori) nei più importanti teatri e festival italiani ed internazionali in più di 30 nazioni. Tra gli altri: Teatro alla Scala, Fenice, Regio di Torino, Comunale di Bologna, Teatro San Carlo Napoli, Guanajuato (Mex), Città del Messico, Queretaro (Mex), Monaco, Buenos Aires, Rosario, Zagabria, Galway, (Ir), Amsterdam, Apeldoorn (NL), Tokio, Bruxelles, Helsinky, Nizza, Huddersfield (GB), Baku, S. Pietroburgo, Zurigo, Tolosa, San Francisco, Vilnius, Podgorica, Nagoya, Graz, Miranda, Barcellona, Vienna ecc.

Ha eseguito prime assolute di molti tra i più importanti compositori contemporanei: Bussotti, Manzoni, Donatoni, Morricone, Sciarrino, Levinas, Hurel, Goebbels, Clementi, Guarnieri, Solbiati, Romitelli, Fedele, Sani, Paris, Trigos, Nova, Casale, Yamamoto, Derbez ecc. Ha suonato in duo con G. Gaslini padre del jazz italiano e con Jan Anderson leader dei Jetro Tull, con Kumi Uchimoto, Davide Burani, Giampaolo Bandini, Simone Beneventi. In Italia ha al proprio attivo collaborazioni con artisti come Paola Gassman, Maddalena Crippa, Corrado Tedeschi, Amanda Sandrelli, Enzo Iachetti, Claudia Kohl ecc, con cantanti come Lucio Dalla ed Ivana Spagna, scrittori e giornalisti come Paolo Nori, Gad Lerner. Ha tenuto Master per l’Associazione flautisti Montenegro a Podgorica e per l'università di Nagoya (JP) e per la Berkely University (USA). Ha inciso per Ricordi, RivoAlto, Stradivarius, TGE, BottegaDiscantica, Rai Eri, Dynamic, Velut Luna, LimenMusic. Per Expo 2015 è stato invitato da Cina e Brasile a tenere concerti con i più importanti compositori delle due nazioni. È Docente di Prassi esecutiva e repertorio flautistico presso l'ISSM Peri Merulo di Reggio Emilia. Dal 2019 con Icarus Ensemble coordina le attività musicali dell'Accademia di Brera di Milano elaborando il progetto ARTE e SUONI.

È Direttore Artistico del Teataro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti e dell’IDML "Don Luigi Guglielmi” di Reggio Emilia.

Davide Burani

È nato a Modena, ove ha iniziato lo studio del pianoforte per poi diplomarsi brillantemente presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova.

Successivamente, ha intrapreso lo studio dell’arpa sotto la guida di Francesca Frigotto, presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, diplomandosi con il massimo dei voti e conseguendo, sempre presso lo stesso Istituto, il Diploma superiore di secondo livello, con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida di Emanuela Degli Esposti. Si è perfezionato in arpa con Ieuan Jones, Fabrice Pierre e con Judith Liber. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi con successo in Italia ed all’Estero, esibendosi in prestigiosi sedi concertistiche in Cina, Giappone, Africa e Europa.

È prima arpa della Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” e dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane e collabora con numerose orchestre.

In qualità di ospite solista si è esibito con i gruppi di camera Gli Archi Italiani, AdM Ensemble di Modena e Icarus Ensemble. Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive, ed è stato invitato a presentare i suoi lavori discografici presso gli studi di Radiouno della Radio Televisione Svizzera Italiana di Lugano nel 2003 e nel 2006.

È invitato regolarmente a far parte delle commissioni di prestigiosi concorsi.

Davide Burani oltre ad aver inciso numerosi cd, ha tenuto masterclass di Arpa presso i più importanti conservatori italiani e ha realizzato progetti didattici per conto di diverse istituzioni musicali.

Dal 2014 accompagna il baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali, assieme al gruppo da camera Italian Opera Chamber Orchestra diretto dal M. Paolo Marcarini.

Dal 2009 insegna Arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri – Claudio Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

Associazione Corale Luigi Gazzotti

Fondata nel 1923 e istituita dal 1956 come Ente Morale dello Stato, è ancora oggi una delle più vivaci realtà culturali della città di Modena. Il Coro dell’Associazione, distribuito in diversi organici, ha sempre mantenuto un’attività concertistica intensa e di qualità. L’Associazione Corale Luigi Gazzotti promuove la cultura musicale in tutte le sue forme ed in particolare divulga l’attività corale come strumento fondamentale di pratica attiva e di alfabetizzazione musicale. Da molti anni gli scopi istituzionali si sono aperti anche all’attività organizzativa, portando a Modena centinaia di concerti con musicisti di alto livello e creando uno speciale rapporto di fiducia con un pubblico curioso e attento. Tra gli innumerevoli progetti realizzati anche solo negli anni recenti sono degni di nota il festival internazionale I LUOGHI SACRI DEL SUONO, che per 16 anni dal 1996 ha proposto ai più alti livelli concerti di musica sacra, il progetto FUORI DAL CORO realizzato con la Banda Osiris, il progetto CANTAMI UN LIEDELE sulla musica e la cultura ebraica, I CONCERTI DI SANTA CECILIA e più recentemente i concerti di ANIMA MUNDI oltre alla partecipazione ad apprezzate produzioni operistiche nel circuito ERT. Ancora: Concerto 100 Benjamin Britten, Concerto della Memoria e del Dialogo per gli Amici della musica di Modena, progetto SPIRA MIRABILIS per l’esecuzione senza direttore della Sinfonia n. 9 di Beethoven, concerto dedicato a Bach con Berlin Ostinato Ensemble. Nel 2016 la Petite Messe Solennelle di Rossini con gli allievi di Raina Kabaivanska e il Romancero Gitano di Mario Castelnuovo Tedesco in un concerto che vedeva la prestigiosa collaborazione del chitarrista Walter Zanetti e del mezzosoprano Daniela Pini. Nello scorso giugno il coro ha eseguito i Carmina Burana di Orff al Teatro Storchi di Modena ed è stato recentemente ospitato dalla prestigiosa Università di Monaco di Baviera per un concerto con il Romanistik Chor. Nel maggio 2018 ha eseguito lo Stabat Mater di Antonín Dvo?ák nella prima versione originale. Nel 2019 ha realizzato un'applaudita produzione del Requiem di Mozart in collaborazione con Orchestra Maderna. Dal 2001 il coro ha avviato con Giulia Manicardi un lungo percorso di crescita artistica e musicale che ha portato all’esecuzione dei più importanti titoli della letteratura per coro.

Giulia Manicardi

Nata a Modena, si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza sotto la guida del M° Franco Scala. Si è laureata con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto di Musicologia dell’Università di Parma. Ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Direzione d’Orchestra con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. B Martini” di Bologna sotto la guida del M° L. Acocella. Ha frequentato i corsi di perfezionamento dell'Accademia Internazionale Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola tenuti da Maestri quali: N. Magaloff, L. Berman, A. Lonquich, B. Petrushansky, J. Demus, S. Fiorentino.

Ha inoltre studiato pianoforte con il M° M. T. Carunchio. Ha studiato composizione con i Maestri C. Giacomini, C. Landuzzi e tecnica vocale con il M° G. Visintin. Ha partecipato in formazione cameristica a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, conseguendo significativi premi e riconoscimenti tra cui miglior pianista al II Concorso Internazionale di canto cameristico “Seghizzi” di Gorizia. In ambito concertistico, sia come solista che in formazioni cameristiche, ha al suo attivo numerose collaborazioni con cantanti in campo liederistico ed operistico.

Ha tenuto corsi di alta formazione per attori presso ERT, Emilia Romagna Teatri, e collabora come consulente musicale con vari gruppi di teatro. Ha inoltre tenuto laboratori sulla vocalità presso La Casa Encendida di Madrid. Ha frequentato Corsi di Direzione d'Orchestra con i Maestri V. Tchiftchian (“Accademia di Sofia”), Dorel Pascu (“Accademia Nazionale di Bucarest”), Michael Beck (“Bergische Musikschule”). Ha frequentato il corso di Direzione d’orchestra presso la Musikhochschule di Lucerna tenuto dal M° Bernard Haitink in collaborazione con Luzerner Sinfonierochester.

Ha tenuto concerti con varie formazioni strumentali tra cui l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Bucarest, l’Orchestra Sinfonica Festivale di Plovdiv (BG), l’Orchestra Sinfonica Veneziana, Ensemble Cappella Teatina di Bologna, l’Orchestra Filarmonica Emiliana, l’Ensemble Guidantus, AdM Ensemble, Vratza Philarmonic Orchestra (BG), Arte Resoluta, l’Orchestra Sinfonica Alighieri di Ravenna, I Musici dell’Accademia Filarmonica di Bologna, l’Orchestra Sinfonica I. Pizzetti, l’Orchestra delle Terre verdiane, l'Orchestra Sinfonica Cantieri d'Arte.

È Direttore Musicale del Coro Filarmonico di Modena “L. Gazzotti” con cui ha effettuato numerose produzioni di musiche sinfonico corali tra cui: G. Faurè (Requiem, Messe Basse), A. Dvorak (Messa in Re e Te Deum), F. Poulenc (Mottetti), A. Vivaldi (Gloria, Magnificat), H. Purcell (Funeral Sentences), B. Britten (Festival Te Deum, Ceremony of Carols), F. J. Haydn (Nelson Messe, Kleine Orgelmesse), A. Scarlatti (Dixit Dominus), G. F. Handel (Dixit Dominus, Laudate Pueri), W. A. Mozart (Davide Penitente, Grande Messa in do min.), J. Brahms (Ein Deutsches Requiem, Mottetti), L. Bernstein (Chichester Psalms), G. Rossini (Petite Messe Solennelle), L. van Beethoven (Nona Sinfonia), C. Orff (Carmina Burana).

Ha collaborato con il M° Luciano Acocella in qualità di assistente nei teatri di Nancy, Rouen, e Marsiglia. In campo operistico ha diretto alcune tra le opere più famose come “La Traviata” e “Rigoletto” di G. Verdi, “L'elisir d'amore” di G. Donizetti e “Madama Butterfly” di G. Puccini. Ha partecipato, in qualità di Maestro del Coro, al progetto di “Spira Mirabilis” della Nona Sinfonia di Beethoven.

Dal 2017 collabora con l’Associazione Mozart 14 in qualità di Direttore del Coro per il progetto Cherubino.