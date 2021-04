"Cittadini digitali": incontri online su SPID e Fascicolo Sanitario Elettronico

È dedicato allo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), mercoledì 7 aprile alle 17, il terzo corso online per tutti organizzato da Laboratorio Aperto di Modena, in collaborazione con Ancescao (Associazione nazionale centri sociali, Comitati anziani e orti). La serie di webinar è intitolata “Cittadini digitali” e si pone l’obiettivo di organizzare incontri utili e accessibili anche per gli anziani, chiamati nella vita quotidiana e nello svolgimento di pratiche a misurarsi con il digitale. In particolare, quello di mercoledì 7 aprile è il terzo dei sei corsi online in programma dedicati alla cittadinanza digitale, aperti a tutti e gratuiti, per approfondire nel dettaglio le opportunità dell’Identità Digitale.

Anche il terzo webinar sullo Spid si svolge online su piattaforma digitale Zoom, con Fabio Cassanelli, consulente in sicurezza digitale e co-fondatore di Argo Business Solutions Torino. Tra gli argomenti, anche concreti e pratici, insegnare come ottenere lo Spid (dal metodo più guidato a quello più autonomo) e come utilizzare il sistema unico d’accesso a servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. E' possibile iscriversi a questo link.

Il successivo webinar di mercoledì 14 arile alle 17 è dedicato al Fascicolo sanitario elettronico dell’Emilia-Romagna, per scoprire come accedervi, come consultarlo e come effettuare operazioni al suo interno. Il Fascicolo contiene – costantemente aggiornati – i dati anagrafici del titolare, i dati del medico o pediatra di famiglia e dati e documenti sanitari rilasciati da strutture del Servizio sanitario regionale, pubbliche e private accreditate. La lezione, come sempre della durata di un’ora, mira a far comprendere come accedere al Fascicolo. come consultare i documenti all’interno; come usarlo per pagamenti, prenotazioni, cambio o revoca del medico. E' possibile iscriversi a questo link.

Tutti gli incontri del ciclo, che prosegue fino al 28 aprile, cercano di rispondere in un’ora alla domanda: “Cosa significa essere cittadini consapevoli nell’era digitale?”, offrendo ai partecipanti soluzioni e strumenti per comprendere appieno le possibilità disponibili già oggi. Informazioni online sul sito web www.laboratorioaperto.modena.it o sulla pagina Facebook di Laboratorio Aperto Modena.