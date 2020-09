Libri. Claudia De Lillo a Sassuolo con “Ricatti”

Sabato 12 settembre la scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica Claudia De Lillo sarà a Sassuolo per presentare il suo ultimo libro “Ricatti” edito da Mondadori.

L’appuntamento, organizzato dalla Drogheria Roteglia e Pro Loco di Sassuolo con il Patrocinio del Comune, si articola in due momenti: alle 17:00 l’autrice sarà ospite della Drogheria per un conviviale “Caffè con l’Autore”, mentre alle 18:00 presso la Sala Biasin in Via Rocca racconterà il suo nuovo romanzo “Ricatti”. Conduce gli incontri la giornalista Eleonora Alboresi, l’ingresso è gratuito con prenotazione al numero 320 8522233.

Claudia De Lillo, conosciuta anche con lo pseudonimo di Elasti, ha alle spalle un passato come reporter finanziaria presso l'agenzia Reuters. Nel 2006 apre l’ormai celebre blog “Nonsolomamamma” dove descrive con ironia e profondità le difficoltà di una madre e donna lavoratrice e dal 2010 tiene una rubrica su “D La Repubblica”, offrendo ogni volta originali spunti di riflessione con il suo sguardo attento e sensibile sulla realtà attuale. La troviamo inoltre all’alba su Radio2 come conduttrice di “CaterpillarAM”. Ha all’attivo diverse pubblicazioni: "Nonsolomamma” (TEA, 2008) e “Nonsolodue” (TEA, 2010), “Dire, fare, baciare: istruzioni per ragazze alla conquista del mondo”

(Feltrinelli, 2014), “Alla pari” (Einaudi, 2016) e “Nina sente” (Mondadori, 2018).

Il 30 giugno 2020 è uscito il suo ultimo lavoro, “Ricatti”, edito da Mondadori, che ha ancora come protagonista Nina Forte alle prese, questa volta, con gli ambienti ambigui ed intricati della prostituzione. Ammaliata da un affascinante private banker, si ritrova immischiata in una situazione torbida dalla quale dovrà uscire con le sue sole forze, facendo i conti con i chiaro-scuri della propria vita. Claudia de Lillo con una narrazione fluida e i dialoghi pungenti tocca corde sensibili che portano in luce le incertezze e i diversi modi di sentire dei suoi personaggi, lungo sentieri più o meno tortuosi in cui è facile ritrovarsi.

I libri “Nina Sente” e “Ricatti” potranno essere acquistati in loco grazie a Mondadori Bookstore di Sassuolo.