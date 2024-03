Tutti i personaggi di Claudio Lauretta con lo spettacolo "Nei loro panni"

Sabato 16 Marzo al Teatro Michelangelo di Modena appuntamento con Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, e la sua band con lo spettacolo "Nei loro panni". Perché devono essere sempre gli altri a doversi mettere nei miei panni? Questa domanda, Claudio Lauretta se la pone da quando è ragazzetto, non solo da quando muove i primi passi sulle tavole dei palcoscenici italiani sia come giovane attore, che da buon imitatore, ma da molto prima, trova questa espressione idiomatica “indossare” i panni di altri come sua valvola di sfogo, come ad esempio quando a scuola si atteggiava come il professore che gli poneva le domande nelle interrogazioni, o quando faceva intuire ai suoi genitori chi avesse telefonato a casa imitando la voce di chi era all’altro capo del filo, sino ad oggi dove quotidianamente in radio, in tv e in Teatro impersona i volti noti dello spettacolo e della politica.

“Nei loro panni” è uno spettacolo teatrale dove si ride spensieratamente, nel quale, grazie a volti conosciuti, Claudio offre suggestioni, ricordi e aneddoti, che vengono messi in scena in modo semplice e non fini a se stessi, ma esprimendo il punto di “svista” attraverso la voce e la sua mimica. Per quasi due ore monologa, canta, imita, entra ed esce da questo a quel personaggio in modo elegante, dove grazie alle sue pennellate comportamentali ne offre un suo personalissimo ritratto.

Nelle parti cantate, rigorosamente dal vivo, è accompagnato da tre bravi musicisti: il suo storico chitarrista e spalla Sandro Picollo, alle tastiere Egidio Perduca e al basso e percussioni Mauro Isetti. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito online vivaticket.com.