Modena, il Teatro Storchi presenta "Cleopatràs" di Giovanni Testori

Al Teatro Storchi di Modena martedì 12 e mercoledì 13 ottobre alle ore 20.30 arriva Cleopatràs di Giovanni Testori con la regia di Valter Malosti e in scena Anna Della Rosa.

Testori è per Malosti un autore di riferimento e di costante rilettura, a cui ha dedicato numerose messe in scena e lavori multimediali, apprezzati da critica e pubblico. I Tre Lai sono il testamento ultimo dell’autore che scrive nei suoi ultimi mesi di vita, il vertice della sua straordinaria stagione creativa. Protagoniste sono tre eroine (Cleopatràs, Erodiàs, Mater Strangosciàs), che riemergono dalla morte per raccontarsi e piangere sui corpi dei loro amati, svelando il mistero per eccellenza: l’amore.

Da Dante a Shakespeare, la storia di Cleopatra ha superato i secoli e ha popolato il nostro immaginario: a vestire i panni della regina d’Egitto nella sua ultima ora di vita è qui Anna Della Rosa, che in questo lavoro esprime pienamente il suo talento.

In una scena che è sia studio televisivo, tomba e stanza d’albergo, si assiste agli ultimi momenti di vita di una grande regina che nella regia di Malosti diventa menagèr, star e soubrette al tramonto di una vita grandiosa piena di eros, soldi, passione e anche di tenerezza.

La Cleopatràs di Testori è sospesa fra ironia e disperazione, le sue parole compongono quasi un lamento, un canto fra poesia e prosa. In una lingua inventata dall’autore, fatta di dialetti del nord, inglese e francese, che comunque non si fatica a seguire, il pubblico viene condotto in un viaggio fra ricordi di felicità e premonizioni di morte.

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi: prezzi dei biglietti € 25 / 10. Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it | Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021, dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00. Ingresso consentito ai possessori di green pass come definito nel DPCM n.105 del 23/07/2021, art.3 comma 4. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass. Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.

