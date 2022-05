Al Club La Meridiana di Formigine mostra dedicata agli allievi di quattro associazioni modenesi

Prosegue sino al prossimo 29 maggio la mostra dedicata alle opere realizzate dagli allievi delle scuole pittoriche di quattro associazioni del territorio provinciale modenese, che per l’occasione espongono le proprie opere all'interno delle sale mostra di Villa Giovanardi, sede del Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine. L'iniziativa, curata da Barbara Ghisi, porta in rassegna gli elaborati realizzati dall'Università Popolare di Formigine, dal Gruppo Pittori Sassolesi “Jacopo Cavedoni” di Sassuolo, dall'Università dell'Età Libera “Natalia Ginzburg” di Campogalliano e dall'Associazione La Clessidra-Gruppo Nonantolarte di Nonantola. Alla inaugurazione era presente anche l’Assessore alla Cultura e allo Sport, Marco Biangini.

Numerose le tecniche proposte ai visitatori dagli autori delle opere, seguiti dai docenti Barbara Ghisi (per Formigine), Giuliana Forghieri (per Sassuolo), Massimo Riccò (per Campogalliano), Caterina Coluccio, Antonella Michelini, Meris Goldoni (per Nonantola) e Massimo Po che trasversalmente ha seguito i gruppi di Sassuolo, Campogalliano e Nonantola. Nel dettaglio, gli autori delle opere sono, per il corso di acquerello e pittura ad olio, Monia Basinghi, Sara Caloro, Carla Filanci, Barbara Gibertoni, Gian Carla Giovanardi, Gianni Guerzoni, Giuliana Manzini, Dolli Mediani, Mara Prinzis, Celestina Raimondi, Enrica Rossi, Anna Vescovini, Alessandro Annovi, Elisa Baldaccini, Luciano Casoni, Giovanni Degli Esposti, Mirco Ferrari, Silvia Gianaroli, Susi Girotto, Silvia Macchioni, Rita Sozio, Patrizia Pollastri, Mariapina Massimiano, Lorella Martinelli, Elisabetta Fantuzzi, Maria Laura Muratori, Giulia Barbolini, Giuseppe Cartieri e Carlo Rondinone.

Per il “Cavedoni” di Sassuolo abbiamo Giuliana Scalabrini, Simona Pugliese, Sabrina Galassi, Susi Girotto, Maria Angela Ferrari, Elda Caselli, Angela Alberti, Barbara di Bonaventura, Caudine El Am e Patrizia Manfredi. Campogalliano sarà rappresentata da Laura Battelli, Cristiana Papi, Annamaria Artioli e Giuliana Marconi, chiude invece il quadro il gruppo dei pittori nonantolesi composto da Milena Guidetti, Luisa Bruni, Maria Gloria Mondini, Adelaide Franceschini, Paola Vecchi, Giorgio Tassi, Cinzia Palazzi, Maria Augusta Isaja e Giulia Pini.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 18.30 fino a domenica 29 maggio: per accedere si prega di suonare al settore sportivo. Per informazioni è disponibile il numero di telefono 328 8662152.