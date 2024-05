Da Paolo Benvegnù a Giovanni Truppi: torna la rassegna estiva Coccobello

Il meglio della musica italiana, concerti e performance teatrali tornano nella splendida cornice del Chiostro di San Rocco a Carpi (via San Rocco 5) dal 22 maggio al 2 giugno per la nuova edizione di Coccobello, la storica rassegna curata dal Circolo Kalinka in collaborazione con Arci Modena, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Carpi e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 21 con spettacoli alle 22, l’ingresso sarà a offerta libera e sarà possibile accedere al Coccobar, il punto ristoro con stuzzichini, gelati e birre. Per informazioni: info@kalinkaclub.it - www.coccobello.net.

Il programma

Si comincia mercoledì 22 maggio con l'omaggio a Lucio Battisti dei Figli dei fiori di pesco. Nell’estate del 1970 Lucio Battisti fece l’unico tour dal vivo della sua vita: accompagnato dalla Formula 3 si esibì per sole dieci serate,che ancora oggi i pochi fortunati spettatori di allora rimpiangono. I Figli dei fiori di pesco omaggiano la musica di quel periodo, dove il “nostro caro angelo” mostrò il suo lato più rock e blues. Tutte le “emozioni” di Battisti & Mogol eseguite con passione e divertimento da Gianluca “Pan” Panella, Davide “Canna” Canalini, Carletto “Pensiero” Moretti, Davide Fregni, e Angelo “Gillo” Colonna.

Giovedì 23 è la volta di Mel Previte & The gangster of love. Mel Previte e suoi Gangsters Of Love (che altro non sono Roberto ‘Robby’ Pellati e Antonio ‘Rigo’ Righetti) sono riconosciuti in assoluto come tra i migliori musicisti italiani interpreti di quel suono rock di matrice americana. Colonne portanti di una delle formazioni rock più stimate del nostro panorama musicale (RockingChairs) ma, soprattutto, nucleo base della band di Luciano Ligabue per molti anni con il raggiungimento del trentennale di concerti insieme hanno deciso di fotografare il loro repertorio con un disco ‘live in studio’, ON/OFF. Un omaggio straordinario ad una musica immortale come il rock’n’roll degli anni ’50 e ’60 riletta però con sonorità più rock e moderne.

Venerdì 24 tocca a Paolo Benvegnù. Il cantautore presenta dal vivo il nuovo disco di inediti "E' inutile parlare d'amore". Riconosciuto come uno degli autori più sopraffini e puri della canzone italiana, le sue esibizioni dal vivo, cariche di passione, mai uguali a se stesse, in cui Benvegnù stabilisce un’armoniosa sintonia con il pubblico, rinsaldando di volta in volta un legame forte, fatto di condivisa autenticità.

Sabato 25 appuntamento con XXXIX RAssegna Corale: una serata organizzata dalla Corale Savani con Corale Savani, Coro La Baita di Scandiano (RE) – Coro Donu Reale di Buddusò (SS).

Domenica 26 salgono sul palco Little Taver & his crazy alligator, special guest Ape Regina drug queen. Little Taver e un’inverosimile combriccola di musicisti con un esilarante live show dove tonnellate di (auto) ironia e quintali di travolgente Rock’n’Roll vengono sapientemente dosati al fine di ottenere una ricetta a dir poco esplosiva in grado di accontentare ogni palato in un tripudio di gag, travestimenti, scenette, personaggi, situazioni comiche e, naturalmente, ottima musica.

Mercoledì 29 maggio appuntamento con Pomme de Tète, il duo carpigiano formato da Gabriele Zambelli (chitarra e voce) e Irene Bucci (corpo e voce). I due si esibiranno in una performance live particolare che fonde il gesto teatrale alle parole in musica. Il progetto Pomme de tete è stato ospite dal 2017 ad oggi di diversi festival di musica, rassegne teatrali e feste private, passando anche per il teatro di strada.

Giovedì 30 maggio sarà la volta di Giovanni Truppi, in tour quest'estate esibendosi in un'emozionante serie di concerti in solo, chitarra e voce. Sarà un'epserienza intima e coinvolgente che permetterà al pubblico di scoprire la sua musica in un modo completamente nuovo.



Il 31 maggio sale sul palco Vanessa Peters. “Flying on Instruments” è il dodicesimo LP di Vanessa Peters, questa nuova fatica della songwriter originaria del Texas, già attiva da oltre venti anni sulla scena musicale, è stata registrata all’Electrofonic di Dallas e prodotta da Joe Reyes, già vincitore di Grammy Award, insieme al batterista della sua band (nonché suo marito) Rip Rowan, che si è anche occupato del mixing.



Sabato 1 giugno spazio a Paolo Karim, cantautore e polistrumentista con origini siciliane e marocchine, ma carpigiano d’adozione. Nel 2022 dopo quasi tre anni di lavoro, pubblica “Tango Mediterraneo”, un album in cui il musicista riscopre ed abbraccia le proprie radici con una personale scrittura multilingue ed una produzione pop ispirata da sonorità mediterranee, andaluse, arabe e berbere. L’uscita del nuovo progetto discografico è stata anticipata dal singolo “Leila” e da uno speciale concerto a Parigi che ha registrato il tutto esaurito presso l’Istituto Italiano di Cultura. Nella primavera del 2024 con l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, pubblica il brano “Terra Libera”, nato per raccontare le sofferenze e il sogno di autodeterminazione dei popoli.



La rassegna si chiude domenica 2 giugno con Flexus e il Coro delle Mondine di Novi. “In questa pianura bassa” è il nuovo spettacolo che porta in scena le canzoni storiche delle due formazioni: i brani della monda si mescolano a quelli dei Flexus, con alcuni omaggi ai grandi cantautori italiani (primo fra tutto Fabrizio De André a cui Flexus e Mondine hanno dedicato uno spettacolo e un disco). Canzoni che cantano la libertà dei popoli, il lavoro, la resistenza, i diritti. Ma anche il tema dell’ambiente: “questa terra bassa” a cui è così legato il repertorio storico della risaia. Passato, presente e futuro si fondono in un’esplosiva miscela dai forti toni emotivi, con un occhio alla tradizione e uno all’innovazione.