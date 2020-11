Coccole di Parole, inaugura il ciclo di letture online per bambini del Comune di Carpi

Il “Castello dei ragazzi” di Carpi organizza alcune letture da remoto per bambini fra i 3 e i 6 anni: si tratta di letture che rientrano nel programma “Nati per leggere” di novembre, e che per l'emergenza Covid non si possono ovviamente realizzare in modo tradizionale.

Il programma dell'iniziativa, denominata “Coccole di parole, carezze di voce”, prevede i seguenti appuntamenti:

sabato 14 novembre “Storie di tutti i colori“, narrazioni con Dario Apicella, Èureka per bambini 3-6 anni e genitori (1° turno ore 16.30, 2° turno ore 17.30)

"Storie a casa mia", narrazioni con Cristina Busani, equiLibri per bambini 3-5 anni e genitori (1° turno ore 16.30, 2° turno ore 17.30)

"Piccolino dove sei?", narrazioni con i bibliotecari de "Il falco magico" (1° turno ore 16.30 per bambini 4-5 anni e genitori, 2° turno ore 17.30 per bambini 2-3 anni e genitori)

Tutte le letture, che e si svolgeranno online, sono a iscrizione obbligatoria e per un numero limitato di posti: informazioni e adesioni solo per telefono chiamando il numero 059649961.