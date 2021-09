In apertura, Matteo Camellini e Francesco Baccini in concerto a Formigine

Sabato 18 settembre, alle 21 sul palco di piazza Calcagnini a Formigine si esibiranno due nomi importanti della musica italiana: Matteo Camellini e Francesco Baccini.

Camellini, in apertura concerto, è formiginese e noto al grande pubblico dopo l’esperienza a “The Voice of Italy”, in squadra con Morgan fino alla semifinale. Ma Matteo ha alle spalle importanti studi musicali e una laurea presso la BIMM Music Institute di Londra, già Tech Music School, prestigiosa scuola di musica moderna.

Francesco Baccini è cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano. Il concerto, voluto dall’Assessorato al Coordinamento Eventi del Comune di Formigine e organizzato da Team Enjoy, riprenderà tutti i suoi maggiori successi come Le donne di Modena, Ho voglia di innamorarmi e Sotto questo sole. Quest’ultimo brano in particolare, cantato in coppia con Paolo Belli (un altro formiginese!) e il gruppo Ladri di Biciclette ha permesso a Baccini di aggiudicarsi il Festivalbar 1990.

Accesso gratuito con Green pass e prenotazioni sul sito Eventbrite. Per chi non potesse essere presente, diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Formigine.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...