La disciplina del corpo nelle tradizioni mistiche musulmane, un incontro con il Prof. Giuseppe Cecere

Venerdì 24 novembre 2023, alle ore 17.30, si terrà il quarto appuntamento del ciclo “Rinunciare al mondo. Forme di ascesi e di perfezionamento spirituale nelle tradizioni religiose”. L’incontro, dal titolo Combattere contro la propria anima, sarà tenuto da Giuseppe Cecere, professore di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università di Bologna.

La conferenza illustrerà come gli asceti musulmani si impegnano in varie pratiche supererogatorie che diverranno caratteristiche dell’esperienza sufi: veglie di preghiera, moltiplicazione dei digiuni nel corso dell’anno, reiterazione del pellegrinaggio. Il corpo diviene così il terreno della lotta del credente contro le tendenze del proprio ego, che i sufi chiameranno «combattimento contro se stesso / contro la propria anima».

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Tutte le conferenze della Fondazione Collegio San Carlo sono trasmesse in diretta streaming www.fondazionesancarlo.it.

Giuseppe Cecere è professore di Lingua e Letteratura Araba all'Università di Bologna. Ha dedicato le sue ricerche alla storia del sufismo, in particolare nel contesto multireligioso e multiculturale della società egiziana, approfondendo le idee e le pratiche sufi nelle relazioni interreligiose ebraico-musulmane nell'Egitto ayyubide e mamelucco (sec. XII-XVI) e la presenza del "sufismo filosofico" nell'Egitto medievale. Ha recentemente pubblicato: Les mystiques juives, chrétiennes et musulmanes dans l’Égypte médiévale (Cairo 2013); Sociétés en réseaux dans le monde musulman médiéval (et al., Paris 2017); Violenza, corpo, identità. Il martirio nei tre monoteismi (et al., Bologna 2022).