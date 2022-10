"Come acqua sui sassi", due incontri con l'autrice a San Michele e a Sassuolo

Incontri Editrice e l’autrice Antonia Bertoni presenteranno il libro “Come acqua sui sassi. Storia perduta di San Michele dei Mucchietti” in due occasioni nel corso della settimana. Il volume sarà presentato giovedì 27 ottobre, alle ore 20.30, a San Michele e Sabato 29 ottobre, alle ore 16.30, a Sassuolo in Sala Biasin.

"Finalmente giunge al suo termine il lavoro di ricerca che ho svolto su San Michele dei Mucchietti e che mi ha impegnato a lungo in archivi e centri di ricerca e a raccogliere testimonianze orali. Non spetta a me giudicare il risultato che a sempre mie nuove letture mostra pregi ma anche limiti. Tuttavia sono felice che sia nelle librerie di Sassuolo e nelle cartolerie di San Michele e che il paese abbia un testo di riferimento sulla sua storia più che millenaria. La mia gratitudine va a tutti coloro che mi hanno aiutato in primis ai testimoni. Spero che i miei compaesani micheletti apprezzino queste storie di terra, di acqua e di sassi, di lavoro e fatica contadina e di braccianti, e insieme la buona volontà e impegno che vi ho posti e siano presenti alle presentazioni a Sassuolo e a San Michele”, ha detto l’autrice.

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo.” Così Cesare Pavese ne La luna e i falò. Niente di più lontano dal vivere il paese come il luogo in cui si mangia, si beve, si dorme, si conduce la mera sopravvivenza e nient’altro. C’è stato un momento della sua esistenza in cui l’autrice si è chiesta che cosa fosse negli anni della sua infanzia e che cosa fosse divenuto per lei il villaggio in cui è nata e nel quale ha deciso di restare, e che cosa fosse invece per chi vi si era trasferito da fuori, come in un qualsiasi quartiere urbano. ….”