"Come la principessa Diana", spettacolo al Teatro Nero

Sabato 15 aprile, al Teatro Nero si terrà alle ore 21.00 lo spettacolo "Come la principessa Diana", scritto e diretto da Federica Cucco, interpretato da Mariangela Diana con musiche di Gio Cancemi e Marta.

Uno scandaglio esistenziale tristemente divertente che racchiude le nevrosi e le speranze, la sacralità della tradizione casertana, il post modernismo dell’ambiente emiliano, il grigiore londinese, il dolore dilaniante, l’ansia congenita e una pletora di bugie che alimenta e distrugge la protagonista, in perenne combutta con le sue mille sé.

Costo del biglietto: Intero € 12,00, ridotto € 8,00 (fino a 14 anni). I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo, entro e non oltre 10 minuti dall’inizio dell'evento. Le prenotazioni non ritirate in tempo saranno cancellate.