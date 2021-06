"La commedia... che move il sole e l'altre stelle": Dante protagonista della lettura pre-BUK Festival

Nel countdown per l’avvio di Modena BUK Festival 2021, la kermesse della piccola e media editoria italiana, debutta in prima assoluta l’evento scenico “La commedia…che move il sole e l’altre stelle”, una dedica al Sommo poeta nel 2021 che segna i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. L’appuntamento è per domenica 6 giugno alle 18.30, nella chiesa di Sant’Agostino a Modena: sarà un ritorno atteso alla celebrazione in presenza della cultura attraverso la full immersion nel capolavoro dantesco.

Protagonisti di questa serata straordinaria saranno artisti noti e amati dal grande pubblico, a cominciare dall’attore Cesare Bocci, familiare al grande pubblico per il suo ruolo nella fiction più amata dal pubblico italiano, “Il commissario Montalbano”. In scena con lui l’attrice Daniela Scarlatti: le loro voci – nei ruoli, rispettivamente, di Dante e di Virgilio/Beatrice - si intrecceranno con l’esecuzione di brani musicali ispirati alle pagine del poema dantesco, musiche di compositori del panorama musicale degli ultimi due secoli che guideranno lo spettatore dalle profondità degli inferi verso l’ascesa al Paradiso. Dal wagneriano Tristan und Isolde, passando per lo Schicchi pucciniano e il verismo di Zandonai, fino a vere e proprie chicche come le arie da camera di Castelnuovo Tedesco e Donizetti tratte da scene del Purgatorio e Inferno. Le interpretazioni musicali sono affidate al soprano Roxana Herrera Diaz e al basso-baritono Lorenzo Barbieri, al pianoforte il M.° Federica Cipolli, che ha curato anche ricerca musicale, stesura e rielaborazione dei testi dello spettacolo. Concluderà la serata la prima esecuzione assoluta di “Ascendo”, brano inedito del compositore modenese Stefano Seghedoni.

L’evento è prodotto da Mo-Mus (Modena Musica) in collaborazione con ProgettArte con il patrocinio del Comune di Modena. In ottemperanza alle normative anti-covid i posti sono distanziati e limitati, l’ingresso prevede un contributo volontario a partire da 10 €. Prenotazione obbligatoria a modenamusica@gmail.com o telefonando al 3394706734 dettagli su bukfestival.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...