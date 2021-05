Modena commemora Menotti e Borelli a 190 anni dal sacrificio

La cittadinanza è invitata mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 11.30 in Piazzale Primo Maggio, per la deposizione di una corona presso il patibolo di Ciro Menotti e Vincenzo Borelli in occasione del 190° Anniversario del sacrificio. Interverranno: Prof. Giorgio Montecchi Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Comitato di Modena, Gian Carlo Muzzarelli Sindaco di Modena, Mauro D’Orazi Presidente del Consiglio Unione Terre d’Argine in rappresentanza del Sindaco di Carpi, Francesco Tosi Sindaco di Fiorano, Ten.Col. Angelo Sigona Accademia Militare di Modena.

La manifestazione è promossa con la collaborazione di Associazione Nazionale ex Allievi Accademia Militare di Modena, dell' Associazione Mazziniana Italiana Sezione di Modena e dell' Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini Federazione Emilia-Romagna

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...