Costituzione e laicità. Commemorazione del 150° della breccia di Porta Pia

Modena. La cittadinanza è invitata domenica 20 settembre alle 11 in piazza Roma davanti alla statua di Ciro Menotti per celebrare "Costituzione e Laicità" nel 150° anniversario della Breccia di Porta Pia ricorsa il XX Settembre 1870. Interverranno i responsabili delle associazioni risorgimentali modenesi. L'iniziativa è promossa dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato Provinciale di Modena in collaborazione con l'Associazione Mazziniana Italiana e l'Associazione ANVRG Giuseppe Garibaldi.