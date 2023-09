Le associazioni partigiane celebrano l'80esimo anniversario dell'Armistizio

Per ricordare l’Anniversario dell’inizio della Resistenza ANPI, ANNPIA, FIAP, ALPI hanno organizzato un momento solenne venerdì 8 settembre, alle ore 18, al Sacrario della Ghirlandina, in Piazza Torre a Modena. Sono previsti gli interventi di Vanni Bulgarelli, Presidente ANPI provinciale Modena, Giancarlo Muzzarelli, Sindaco di Modena. I giovani dirigenti ANPI daranno voce al più piccolo partigiano delle provincia e il commento musicale è affidato alla flautista Valentina Bernardi. Sarà invece la trombettista Margherita Bergamaschi a sottolineare il solenne momento della deposizione dei fiori e l’onore ai caduti della provincia di Modena.

Dopo la cerimonia si camminerà, per Modena, lungo le strade e nei luoghi di quell’8 settembre 1943 e della Resistenza con l’Istituto Storico di Modena. La Celebrazione è realizzata in collaborazione con: Fondazione Gioventù Musicale d’Italia – Modena |Comune di Modena | Istituto Storico di Modena | Comitato per la storia e le memorie del Novecento.

"L’8 settembre 1943 è una delle date che hanno segnato la storia del nostro Paese . E’ il giorno in cui viene annunciata la resa incondizionata dell’Italia (armistizio) alle forze anglo-americane. Così come era accaduto il 25 Luglio nasce l’illusione che la guerra sia finita, ma già nella notte i nazisti occupano gran parte della penisola. Inizia così la fase più dura, sofferta del secondo conflitto mondiale. Venti mesi segnati non solo dai combattimenti, ma anche da stragi, violenze sui civili, perpetrate dai nazisti e dai loro sgherri fascisti. Il settembre del 1943 vede la nascita, per volere di Hitler, della Repubblica Sociale Italiana, il dramma dei Militari italiani imprigionati e inviati nei lager nazisti, ma soprattutto l’inizio della Resistenza. Le forze politiche antifasciste (comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, liberali) danno vita, già il 9 settembre 1943, al Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), che sarà guida politica e militare della lotta di Liberazione. Il movimento di Resistenza è animato da forze eterogenee: militari, civili, uomini e donne di ogni età, senza differenza di censo, religione, provenienza geografica e politica unite dal comune obbiettivo di combattere l’occupazione nazi-fascista e tra loro sono tanti i giovani che scelgono la via dell’opposizione e della lotta. Per conquistare libertà, democrazia e dignità".