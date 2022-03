"Sul bel Danubio blu", lo spettacolo della Compagnia Abbati approda a Vignola

Giovedì 24 marzo appuntamento con l’operetta della Compagnia Corrado Abbati: alle ore 21.00 sul palco del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola Sul bel Danubio blu.

Poco più di 150 anni fa, Johann Strauss figlio scriveva quello che sarebbe diventato il manifesto di un'intera epoca. Più che un semplice valzer, Sul bel Danubio blu può essere considerato un simbolo, un mito che ancora oggi vive e si rinnova generazione dopo generazione. In occasione dell’Esposizione Universale di Parigi nell’estate del 1867, Strauss ha fatto rappresentare il brano senza coro: da allora è diventato popolare a livello internazionale, tanto da essere eseguito ogni nuovo anno dall’orchestra austriaca Wiener Philharmoniker.



«Una rivisitazione» afferma Corrado Abbati «dove il ritmo della narrazione e l’armonia degli spunti melodici si fondono, in una sequenza di allegri e spensierati episodi, gli stilemi delle espressioni teatrali tipiche dell’epoca: dalla commedia all’operetta, dalla musica da ballo all’opera. Uno spettacolo pieno di leggerezza e seduzione dove, ballando un vorticoso valzer, può succedere di innamorarsi, perché questa è musica che scioglie i cuori e scalda l’anima».



Le musiche di Strauss, Lehar, Kalmann, Abraham, sono i cardini di una drammaturgia dove la coppia lirica, quella comica, gli assieme e le coreografie si integrano in vere e proprie scene tratte da Il pipistrello, La vedova allegra, La principessa della czarda e Ballo al Savoy.

Un'espressione di buonumore, di voglia di vivere, di fare festa, che omaggia il mondo dell’operetta intera.

Informazioni e prenotazioni Teatro Ermanno Fabbri: prezzi dei biglietti € 24 / 11. Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Pietro Minghelli, 11 – Vignola. Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00; info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 9120911.

Fino al 31 marzo 2022, come definito nel DL del 24/12/2021 n.221, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito solo con mascherina FFP2 e con green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico: acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.