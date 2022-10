La compagnia "Dance in" a Modena con due laboratori gratuiti e una performance di danza teatro

Indirizzo non disponibile

Una compagnia formata da 18 membri dai 13 anni ai 60 anni, professionisti e non del settore danza e teatro, con e senza disabilità fisiche, cognitive o sensoriali: è “Dance In”, il progetto di ricerca in Nuova Danza Teatro Integrata avviato nelle Marche nel 2016 da Monia Mattioli.

Grazie al sostegno del Ministero della Cultura Italiano, che nel 2021 ha deciso di riconoscere ufficialmente il valore di questa realtà, è stato ideato e realizzato lo spettacolo performativo “Il viaggio di chi resta”, prodotto dall’Associazione Ijshaamanka di Pergola.

In tour in varie città italiane a partire dal 3 settembre, prende spunto dalla tematica dello spopolamento dei piccoli borghi e propone una riflessione sul preconcetto che ci porta a discriminare chi - per cultura, forma o abilità - è diverso da noi. Preconcetto che sta a fondamento della solitudine che spesso caratterizza le nuove generazioni e mina il concetto di “comunità integrata”, spingendoci a tradire la nostra vera natura.

La performance andrà in scena domenica 9 ottobre, alle ore 18.00, negli spazi delLa Stazione Rulli Frulli - quale luogo più indicato del nuovo polo per l’Inclusione lavorativa di persone con disabilità e l’inclusione giovanile di qualità?

Ad anticipare l’evento, sabato 8 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, i laboratori “Maschere, Improvvisazione e Danza”, diretti a ragazzi e adulti: Monia Mattioli invita a sperimentarsi della danza-teatro, mentre con Giacomo Bonetti sarà possibile costruire le maschere che verranno utilizzate nella parte finale dello spettacolo del giorno seguente.

SABATO 8 OTTOBRE, ORE 14.30-18.30

“Maschere, Improvvisazione e Danza”

Laboratorio di Nuova Danza Teatro Integrata con Monia Mattioli, coreografa

Laboratorio di teatro e maschere caratteriali con Giacomo Bonetti

La partecipazione è gratuita e su prenotazione (max. 20 persone)

DOMENICA 8 OTTOBRE, ore 18.00

“Il viaggio di chi resta”

Performance di Nuova Danza Teatro Integrata

diretto da Monia Mattioli e Giacomo Bonetti

interpretato dalla compagnia “Dance In”

con il contributo finale dei partecipanti ai laboratori del sabato

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, durata 45 minuti

LA STAZIONE RULLI FRULLI

Viale Stazione 2, Finale Emilia (MO)