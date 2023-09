Al Tempio l'8° compleanno del Gas insieme ad Acli

Festeggia l’ottavo compleanno venerdì 8 settembre con una grande festa (a ingresso libero) che, a partire dalle 19.30, animerà il cortile del Tempio di Modena(viale Caduti in Guerra 192) con una cena sotto le stelle accompagnata dall’animazione e la musica de Gli Insuperabili. Stiamo parlando del Gruppo di Acquisto Solidale Insieme Acli di Modena dove, in questi anni, oltre 3000 famiglie hanno trovato il luogo dove trovare prodotti di altissima qualità a prezzi calmierati diventando, così, un punto di riferimento per coloro attenti alla provenienza, alla piccola filiera, alla certificazione biologica e, più in generale, all’etica del consumo.Già perché, grazie alla scelta da parte delle Acli di destinare a questo progetto parte del 5 per mille destinati alle Acli, il ricarico sui prodotti è minimo sul costo iniziale.

“E’ stata una sfida - racconta Francesca Maletti, ideatrice del Gruppo di Acquisto - che le Acli hanno abbracciato. Il mio desiderio era permettere a tutti di potere mangiare prodotti sani, certificati ed etici ma a un prezzo contenuto”.

Per farlo i primi tempi ha girato in prima persona le aziende locali e i piccoli produttori della provincia modenese trovando un riscontro immediato. Adesso è divenuta una vetrina anche per i piccoli produttori di ogni parte di Italia che lo riforniscono con olio, agrumi e pomodori dalla Sicilia, distillati dalla Sardegna, i prodotti realizzati nella Farmacia dei Frati Camaldolesi e molte altre specialità italiane oltre a una grandissima attenzione al biologico con anche prodotti per la cura della casa e della persona. Ma gli scaffali accolgono, soprattutto, frutta, verdura, formaggi, pane, carne e prodotti freschi del nostro territorio e, soprattutto, sono una vera e propria bottega di una volta in cui si possono scambiare due chiacchiere e dove il rapporto umano è al primo posto.

“Il benessere delle persone è al centro di questo progetto. Fin dall’inizio, afferma Maletti.Durante il lockdown si è amplificato ed è continuato fino a oggi. Poco dopo l’alluvione che ha afflitto la Romagna abbiamo individuato il Centro Il Barco del Comune di Cesena, che ha tuttora in carico circa 230 famiglie. Mancavano generi alimentari, cibo per animali, prodotti per la pulizia della casa e della persona e materiale scolastico. Così abbiamo creato una sorta di caffè sospeso: chi voleva poteva acquistare qualcosa che sarebbe poi stato consegnato al Centro a inizio agosto. C’era così tanta roba che abbiamo chiesto aiuto alla Croce Blu di Modena per il trasporto. E quando li abbiamo consegnatila commozione e la gratitudine erano palpabili”.

La festa sarà un’occasione divertente e golosa per spegnere Insieme le 8candeline. Nelle immagini allegate i momenti della consegna del materiale a Cesena e alcuni scatti del precedente compleanno.