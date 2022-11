Teatro Comunale, concerto per i 75 anni di Sciarrino col Quartetto Prometeo

Concerto speciale al Teatro Comunale di Modena, sabato 5 novembre alle 20.30, in occasione del 75° compleanno di Salvatore Sciarrino, pietra miliare della musica colta, compositore fra i più conosciuti ed eseguiti in tutto il mondo. Per l’occasione, il Quartetto Prometeo, formazione composta da Giulio Rovighi, Aldo Campagnari, Danusha Waskiewicz e Francesco Dillon eseguirà una serie di brani di Sciarrino derivati dalle antiche sonate di Domenico Scarlatti a fianco del celebre Quartetto in fa maggiore di Maurice Ravel.

Vincitore della 50° edizione del Prague Spring International Music Competition nel 1998, il Quartetto Prometeo è stato insignito anche del Premio Speciale Bärenreiter per la migliore esecuzione del Quartetto K590 di Mozart, del Premio Città di Praga come migliore quartetto e del Premio Pro Harmonia Mundi. Nel 1998 è stato eletto complesso residente della Britten Pears Academy di Aldeburgh e nel 1999 ha ricevuto il premio Thomas Infeld dalla Internationale Sommer Akademie Prag-Wien-Budapest per le ‘straordinarie capacità interpretative’.

Nel 2000 è stato nuovamente insignito del Premio Speciale Bärenreiter al Concorso ARD di Monaco. Ha ricevuto il Leone d’Argento 2012 alla Biennale Musica di Venezia. È stato invitato, con grande successo da parte del pubblico e della critica, al Concertgebouw di Amsterdam, Musikverein, Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, Prague Spring Festival, Mecklenburg Festival, Accademia di Santa Cecilia di Roma, Società del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze. Dal 2013 è ‘quartetto in residence’ all’Accademia Chigiana di Siena in collaborazione con la classe di composizione di Salvatore Sciarrino.

Attivo dal 1962, Salvatore Sciarrino ha composto per Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, RAI, Maggio Musicale Fiorentino, Biennale di Venezia, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona, Opéra National de Paris, Staatstheater Stuttgart, Oper Frankfurt, Nationaltheater Mannheim, Wuppertaler Bühnen, Concertgebouw Amsterdam, London Symphony Orchestra, Suntory Hall Tokyo; per i festival di: Domain Musical di Parigi, Schwetzingen, Donaueschingen, Lucerna, Witten, Salisburgo, New York, Wien Modern, Wiener Festwochen, Ensemble Intercontemporain, Berliner Festspiele Musik Biennale, Holland Festival, Alborough, Festival d'Automne di Parigi, Ultima di Oslo, Beethovenfest di Bonn. Vastissima la sua discografia, che conta più di 140 CD editi dalle migliori etichette in ambito internazionale, più volte segnalati e premiati. Nel 2016 ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera per la Musica dalla Biennale di Venezia.

Biglietti, da 6 a 20€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.