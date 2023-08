Comunità in Festa, una settimana di musica e buon cibo a Camurana di Medolla

A Camurana di Medolla torna con la sua trentunesima edizione “Comunità in Festa”, organizzata dalla parrocchia negli spazi accanto alla canonica.

La prima sera, mercoledì 9 agosto, sarà dedicata come da tradizione alla “Notte di San Lorenzo” (iscrizione alla passeggiata alle 20.30 presso la canonica), con la passeggiata in campagna adatta a tutte le età che comincerà alle ore 21.30, con l’accompagnamento del cantastorie Wainer Mazza, Sisto e “Storie di streghe”, spettacolo di narrazione, teatro di figura e circo della Compagnia Pazo Teatro (testo e regia di Amalia Ruocco). Al rientro, maccheronata per tutti i partecipanti.

Tutte le altre sere, a partire dalle 19.30 apertura dello stand gastronomico con pizza e alcune delle più gustose specialità della nostra tradizione: giovedì 10, domenica 13 e martedì 15 agosto tortelloni di zucca, venerdì 11 stracotto di somaro con polenta, sabato 12 risotto alla mantovana e lunedì 14 stinco e guancialino. Nelle stesse sere, spettacoli dal vivo a partire dalle ore 21.30: giovedì 10 musica rock con Il Branco, giovedì 11 le cover dei cantautori italiani con Stoffe Miste di Romagna, sabato 12 “Serata di liscio e api regine” con dj Michele Salamaro, domenica 13 “Strade sui sassi”, spettacolo di teatro, danza, circo e fuoco della Compagnia Pazo Teatro, lunedì 14 serata dedicata ai bambini, con “Le (dis)avventure di Pinocchio”, spettacolo di burattini con Esther Grigoli e “La Dama Dorè”, show e laboratorio interattivo di bolle giganti a cura di Antonietta Amoroso. A Ferragosto chiusura dedicata alla commedia dialettale grazie alla compagnia Quelli delle Roncole 2 e il loro spettacolo “@ L’è mei guardars in dioc!”, testo e regia di Giovanna Ganzerli.