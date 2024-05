Con "Frammenti" sul palco pazienti colpiti da ictus e i loro famigliari

Appuntamento domenica 12 maggio alle 17 al Teatro Comunale di Bomporto con lo spettacolo teatrale “Frammenti” presentato da ALICe Modena ODV (Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale) e dall’ Associazione Teatrale Piccole Luci Onlus. Lo spettacolo rappresenta il quinto laboratorio teatrale condotto dal regista Lorenzo Sentimenti a cui hanno partecipato sia i pazienti colpiti da ictus che i loro famigliari.

I volontari di ALICe hanno sempre creduto che questa forma espressiva, al di là dello scopo e obiettivo della rappresentazione finale, rappresentati un mezzo per ricercare principalmente il benessere psicofisico dei partecipanti e sia un valido aiuto per raggiungere una diversa forma di equilibrio accettando la nuova condizione di disabilità. Chi è passato attraverso l’esperienza di un ictus, soprattutto se in forma grave, descrive spesso la sensazione che qualcosa si è rotto nella propria entità e si sente frammentato in tanti pezzi, diversi uno dall’altro. E’ impossibile farli combaciare e ricomporre il tutto realizzando quindi la forma originale.

"Partendo da queste considerazioni - spiegano gli organizzatori - abbiamo ripercorso le vicende vissute da alcuni di noi: tutti abbiamo esperienze di spaccature, ferite, vuoti, rotture che solo in un primo sguardo risultano negative, ma in realtà ci definiscono come essere speciali, unici frammenti di umanità".

Lo spettacolo si avvale anche del contributo di alcuni soci che con generosità hanno voluto condividere con il gruppo qualche momento particolare della loro vita, segnatamente quello in cui la loro stessa vita si è rotta.