Ne Vale La Pena, l'apneista Umberto Pelizzari presenta "Con la forza del respiro"

Torna in diretta streaming la rassegna Ne Vale la Pena, promossa dal Comune di Carpi in collaborazione con Bper, Radio Bruno e Libreria Mondadori Bookstore di Carpi. Protagonista dell'appuntamento di giovedì 25 febbraio, visibile alle ore 18.30 sulla pagina Facebook della Biblioteca A. Loira di Carpi, del Mondadori Bookstore di Carpi e di Ne Vale La Pena, Umberto Pelizzari con il suo ultimo libro intitolato "Con la forza del respiro - dal fascino dell'apnea alle sfide della vita" edito da Sperling & Kupfer. Conduce l'incontro Pierluigi Senatore.

La trama

Cosa può insegnare l'apnea? Cosa possiamo apprendere dall'esperienza di un uomo che decide di sfidare le leggi della natura per capire fin dove può arrivare? Umberto Pelizzari dall'apnea ha imparato molto e molto continua a imparare, e durante la sua lunga carriera, costellata di record mondiali e successi, non ha fatto altro che misurarsi con i propri limiti per cercare di spostarli un po' più in là, fedele alla convinzione che qualcosa può apparire impossibile, ma solo finché non si dimostra il contrario. Per lui ogni tuffo ha il sapore irresistibile della scoperta, è un'occasione per guardarsi dentro e confrontarsi con le speranze, i limiti e le ambizioni. Nelle pagine di questo libro, ripercorreremo l'avventura sportiva e umana dell'autore e leggeremo storie di uomini intraprendenti che sono riusciti a smentire la scienza e le convinzioni diffuse. Ci immergeremo in un mondo affascinante, quasi magico, e capiremo come il corpo sia in grado di trovare risorse nascoste per adattarsi alle situazioni più ostili; impareremo a sfruttare la forza di ogni singolo respiro, poiché i grandi traguardi si raggiungono curando gli aspetti all'apparenza più semplici; comprenderemo come gestire lo stress e le paure senza esserne sovrastati; coglieremo l'importanza del lavoro di squadra e di un team per conseguire un obiettivo e fronteggiare gli imprevisti. E durante questo viaggio, l'apnea diventerà una potentissima metafora della vita capace di parlare a tutti, anche a chi non ha mai indossato una muta per spingersi verso le profondità marine. Perché tra le imprese di uno tra i più forti apneisti al mondo e le sfide che ognuno di noi deve affrontare quotidianamente possono esserci davvero moltissimi punti in comune.

L'autore

Umberto Pelizzari (Busto Arsizio, 1965) è tra i più importanti apneisti a livello internazionale. Durante l'attività agonistica ha stabilito record mondiali in tutte le discipline dell'apnea ed è stato il primo a infrangere il muro dei 150 metri di profondità. Dopo il ritiro, ha creato la scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell'apnea subacquea a livello mondiale. Inoltre ha lavorato in tv come conduttore e inviato di programmi di successo, tra i quali Pianeta Mare, Lineablu, Lo show dei record e Sai xché?