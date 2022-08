ArmoniosaMente, due concerti in un giorno a Fanano e Pavullo

La rassegna ArmoniosaMente propone due appuntamenti per sabato 13 agosto: alle 19, a Montebonello di Pavullo, nella chiesa parrocchiale, musica barocca per voce e chitarra; alle 21, a Fanano, sul sagrato della pieve romanica il concerto "Libiamo!", omaggio per voce e pianoforte ai grandi classici dell'opera e delle colonne sonore italiane.

Fanano

“Libiamo!”, un omaggio alla terra del Belcanto, è il concerto per voce e pianoforte, con il soprano Paola Matarrese e il pianista Enrico Bernardi, in programma sabato 13 agosto, alle 21, a Fanano, sul sagrato della pieve romanica di San Silvestro. L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è realizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Fanano.

Paola Matarrese ed Enrico Bernardi propongono un omaggio ad alcuni grandi classici del repertorio operistico e delle colonne sonore italiane che si apre con la notissima canzone napoletana “Santa Lucia” e prosegue con brani di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni, per arrivare a Nino Rota e a Ennio Morricone, concludendo con “C’era una volta il West”.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Paola Matarrese, soprano, è uno degli esempi di eclettismo più straordinari del panorama musicale italiano: talento del 19° Zecchino d’Oro, è protagonista di importanti allestimenti operistici e ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero. Coach vocale di alta formazione professionale, grazie alla sua ampia formazione letteraria, storica, tecnico-vocale, culturale e musicale, dal 2017 si esibisce sul territorio nazionale in un nuovo format, “Aperitivi con l’Opera”, per comprendere e apprezzare l’opera lirica, con eccellenti consensi di pubblico e critica. Enrico Bernardi è docente di pianoforte nelle scuole di musica di Vignola e Valsamoggia. Dal 2015 gli è stata affidata la direzione artistica della stagione di concerti “Corti, chiese e cortili” e la direzione della scuola intercomunale di musica di Valsamoggia (Bo).

Montebonello di Pavullo

Voce e chitarra per un itinerario interpretativo alla scoperta di un insolito barocco tra virtuosismo ed espressività, è il concerto, intitolato “Che si può fare”, che il soprano Annalisa Pellegrini e il chitarrista Rosario Cicero terranno sabato 13 agosto, alle 19, a Montebonello di Pavullo nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima.

L’appuntamento, a ingresso libero, è preceduto da una visita guidata (alle 18.30) e fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è organizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Pavullo e dell’associazione In…Oltre. Il concerto si aprirà proprio con il brano “Che si può fare” della compositrice e soprano veneziana Barbara Strozzi, vissuta nel Seicento. I due artisti proporranno poi un ricco programma che comprende anche brani di Girolamo Kapsberger, Frescobaldi, Francesco Corbetta, Giulio Caccini, le “Folies d’Espagne” di Francois le Cocq e l’aria “No se emenderà jamas” di Händel. “ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Annalisa Pellegrini, dopo i diplomi in pianoforte e canto lirico, ha conseguito il master internazionale di Musica sacra, il diploma accademico in Canto barocco e la specializzazione in Vocalità infantile. Specializzata in musica sacra, ha cantato anche per papa Giovanni Paolo II. Ha fondato a Roma l’accademia internazionale di musica “Civica scuola delle arti”, ha fondato e dirige i cori “Pueri cantores”, “Cantoria nova” e “Rome youth choir”, con i quali si è esibita anche in diversi paesi europei. È direttrice artistica dell’associazione Fabrica Harmonica e del festival Federico Cesi. Rosario Cicero, diplomato in chitarra e interprete del repertorio antico per chitarra, ha portato alla luce pagine di manoscritti spesso dimenticati, delineando uno stile esecutivo che mira a restituire l’originario spirito delle antiche “intavolature”. Ha inciso per diverse case discografiche e, come direttore di ensemble di strumenti antichi, ha realizzato particolari strutture di spettacolo creando interazioni tra poesia, musica e danza.