Bastiglia, doppio appuntamento all’insegna della musica

Spettacoli, divertimento, musica e voglia di fare comunità. È questo che significa l’estate a Bastiglia, che anche quest’anno propone una serie di eventi imperdibili nel corso dei mesi estivi. Ed è proprio la musica la protagonista di un doppio appuntamento serale in programma per la seconda metà del mese di luglio.

Giovedì 20 luglio alle 21 in scena la rassegna “Armoniosamente, lungo le antiche sponde – Surge amica mea” presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di San Clemente con la partecipazione della Corale “Orlando di Lasso”.

Venerdì 21 luglio alle 21 il giardino del Museo della civiltà contadina di Bastiglia sarà invece teatro di “Lucio Vs Lucio. Le 24 ore che sconvolsero la musica italiana”. L’occasione nasce dalla volontà di proporre un racconto sulla diversità, le canzoni e il genio di Lucio Dalla e Lucio Battisti, in uno spettacolo che combina musica e narrazione. Un percorso che susciterà emozioni in chi li ha amati e suggestioni in chi è curioso di capire quanto i due artisti abbiano donato e cambiato la musica italiana.

I due appuntamenti fanno parte della rassegna “E…state a Bastiglia”, il fitto programma di eventi estivi promossi dal Comune in patrocinio con Associazioni del territorio.