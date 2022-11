"Voix Instrumentalisée", un concerto per indagare l'imitazione della voce umana con gli strumenti

Torna la rassegna Concerti d’Oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena, con un appuntamento presso l’Hangar Rosso Tiepido (in via Emilia Est 1420/2). Il concerto, intitolato Voix Instrumentalisée, è in programma domenica 6 novembre alle ore 17:00 e vedrà la presenza della clarinettista Roberta Gottardi e del compositore Fabio Cifariello Ciardi, che curerà la regia audio/video.

L'idea di partenza, interessantissima, indaga il rapporto di mutua imitazione che la voce umana ha da sempre intrecciato con i suoni prodotti dagli strumenti: il programma musicale presenta infatti alcuni lavori dei maggiori compositori (tra gli altri: Frank Zappa, Vinko Globokar, Jacob TV) attivi nel particolare ambito della speech-melody, ovvero la melodia derivante dalla rapida articolazione delle altezze prodotte durante il parlato. Sarà un'occasione imperdibile (e una grande sfida per i due musicisti coinvolti) per confrontarsi con i più diversi modi di espressione, per ricreare e indagare la voce parlata attraverso la capacità comunicativa dei clarinetti e delle risorse fornite dall'elettronica.

Interprete di riferimento per lo spettacolo di teatro musicale Harlekin, di Karlheinz Stockhausen, e vincitrice del primo premio al concorso promosso dalla Fondazione Stockhausen, Roberta Gottardi è collaboratrice anche di altri autori (Sciarrino, Battistelli, Fedele, Cifariello Ciardi), dei quali ha eseguito brani in prima assoluta e a lei dedicati. Come solista e in varie formazioni si è esibita in alcune delle stagioni musicali e festival più importanti d’Europa, dal Maggio Musicale Fiorentino, alla Muenchener Biennale, dal Bologna Festival alla Biennale di Venezia e al Gaudeamus Muziekweek di Amsterdam, dall’Autunno di Varsavia alla MusikTriennale di Colonia.

Fabio Cifariello Ciardi si dedica alla musica strumentale, a quella elettroacustica e alla creazione di opere multimediali. Ha ricevuto commissioni da enti quali Biennale di Venezia, Ravenna Festival, – Ernst von Siemens Music Foundation, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Institut für Neue Musik Freiburg, Electronic Music Studio (Stoccolma), IMEB (Bourges).

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro.

Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it