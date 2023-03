"Concerti d'oggi", Elicia Silverstein e Marco Serino all'Hangar Rosso Tiepido

Domenica 19 marzo alle ore 17:00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Il concerto, intitolato “Tra dialoghi, gare e condivisione “, è il risultato di un sodalizio artistico tra due straordinari violinisti della scena internazionale, la statunitense Elicia Silverstein e l’italiano Marco Serino, e nasce dalla passione comune di esplorare grandi pagine di musica strumentale per due violini. Prendendo come spunto i 34 Duetti di Luciano Berio (che sperava di scriverne 100), insieme alla sua idea di “ricordarsi il futuro”, il programma afferma la ricchezza, dinamicità e diversità di espressione che due violini riescono a raggiungere, portando alla luce la grande umanità dietro ogni virtuosismo e legando i linguaggi e le tradizioni italiane e francesi, passate, presenti e future.

La violinista Elicia Silverstein sta rapidamente collezionando trionfi sulla scena internazionale. Suona regolarmente in importanti festival Europei quali il Baroque at the Edge Festival, Gloger Festpillene, Brighton Early Music Festival, il Festival Internacional de Música de Espinho. È stata ospite delle trasmissioni radiofoniche La stanza della musica di RAI Radio3 Suite. Appassionata di musica da camera, collabora regolarmente col violoncellista Mauro Valli e il liutista Michele Pasotti, coi quali ha fondato l’ensemble Harmonical Miscellany nel 2016. Marco Serino si è perfezionato presso l’Hochschule für Musik di Vienna, la ProQuartet di Parigi con i Quartetti Amadeus, Melos, Berg e La Salle, il Royal College di Londra e il Conservatorio Superiore di Ginevra. È stato fondatore nel 1990 del Quartetto Bernini e membro del celebre complesso I Musici. Collabora in qualità di solista e camerista con alcuni tra i più famosi interpreti, come Giuliano Carmignola, Christophe Coin, Mario Brunello, Giovanni Sollima, Bruno Canino. Si esibisce come solista e camerista nelle più prestigiose sale di tutto il mondo, tra cui la Filarmonica di Berlino e di Köln, Herkulessaal e Prinzregententheatre a Monaco di Baviera, Musikverein di Vienna, Queen Elizabeth Hall di Londra, Sala Tchaikowsky di Mosca, Mozarteum Salzburg, Roma Auditorium Santa Cecilia, Biennale di Venezia. Ha inciso per alcune prestigiose case discografiche, tra cui Decca, Amadeus, Fonè, Tactus recensite e premiate dalle più importanti riviste specializzate

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. È possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci.

Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it