Venerdì di musica a Formigine tra jazz e ricordi del Club 27

Quarto venerdì del Settembre formiginese all’insegna della musica e dei concerti, che anche quest’anno sono stati al centro della programmazione della manifestazione. L’appuntamento è venerdì 23 settembre con tre iniziative.

Si parte con due eventi a cura dell’Associazione SuonidArte APS, entrambi nella corte di Villa Gandini. Alle 19 è in programma Songville 2022, esibizione degli allievi di Canto Pop. Al termine dello spettacolo, alle 21 prenderà il via il Concerto jazz di Luca Barbieri Trio che vedrà salire sul palco Luca Barbieri al pianoforte, Pablo Del Carlo al contrabbasso e Max Dall’Omo alla batteria. Ospite speciale dell’esibizione, la cantante e musicista jazz formiginese Lorena Fontana.

Sempre alle 21, ma nella centralissima piazza Calcagnini è previsto lo spettacolo “La leggenda del Club 27. Un viaggio nel tempo tra musica e parole”. L’evento, a cura di Avanzi di Balera modenesi, è ad ingresso gratuito e ripercorrerà storie, misteri e successi degli artisti appartenenti al tristemente noto “Club 27”, da Janis Joplin a Jimi Hendrix e da Kurt Cobain a Amy Winehouse.

In uno show unico nel suo genere, l’Associazione racconterà le storie di artisti indimenticabili attraverso i racconti di Francesca Mercury e le esibizioni di Daniele Bagni, Cesare Barbi, Alfonso De Prisco, Nik Messori, Sabrina Sotgiu e Matteo Zironi. La scenografia dello spettacolo sarà impreziosita dalle proiezioni dei dipinti di Alice Prinzis, giovane artista recentemente partita per Kilkenny per svolgere un periodo di volontariato presso il Kcat Arts Centre nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione Europea.