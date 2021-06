Musica, inaugura la rassegna concertistica del Vecchi Tonelli all'Auditorium Ghiaurov

Si inaugura a Modena con il Recital pianistico del 22 giugno (ore 20) presso l’Auditorium Ghiaurov una serie di Concerti a ingresso gratuito (capienza limitata a 40 persone) che vedranno esibirsi alcuni Docenti dei Corsi di base e di Avviamento dell’ISSM Vecchi-Tonelli dedicati alla città nonché agli allievi e alle famiglie che frequentano le attività didattiche dell’Istituto dedicate alle fasce più giovani.

Concerti che oltre ad arricchire l’offerta musicale della città e a far conoscere una Sala naturalmente predisposta per la musica da camera daranno l’occasione di conoscere il valore e le qualità dei Docenti che curano l’educazione musicale dei giovani. Con loro, a segnalare ulteriormente l’attenzione con la quale tutto l’Istituto appoggia e incentiva le attività dedicate ai più giovani, il Direttore dell’Istituto Giuseppe Fausto Modugno che inaugura la Rassegna con un recital pianistico che intende anche far sentire per la prima volta la voce del Pianoforte a coda Tallone di recente acquisito che d’ora in poi darà un prezioso contributo alla qualità delle manifestazioni.

I concerti dell’Auditorium Ghiaurov seguiranno il seguente calendario:

Martedì 22 giugno ore 20 Giuseppe Fausto Modugno Pianoforte

Venerdi 25 giugno ore 20 Cosimo Linoci Clarinetto – Aleandro Giuseppe Libano Pianoforte

Martedi 6 luglio ore 20 Andrea Micucci Pianoforte

Giovedi 8 luglio ore 20 Vanessa O’Connor pianoforte - Mariangela Ciuffreda Pianoforte

Martedi 13 luglio ore 20 Federico Trufelli, Alessandro Vanni Trombe – Nicola Fratti Pianoforte

Apertura della Sala Ghiaurov ore 19.45, ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili (40).



