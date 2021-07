Il Jazz invade il Teatro Tempio con tre imperdibili concerti

Ritorna in città la programmazione dell'associazione Amici del Jazz di Modena: nei tre concerti di fine luglio gli appassionati e la cittadinanza potranno godere della atmosfera del Jazz Club nel meraviglioso giardino del Teatro Tempio in Viale Caduti in Guerra 196, a Modena.

Ad aprire le danze sarà, il 26 luglio, Achille Succi con il suo quartetto. Il noto artista modenese - responsabile dei laboratori degli Amici del Jazz -, è uno dei talenti più interessanti nel panorama dei musicisti italiani emergenti. Ha studiato al "Berklee College" di Boston, e a "Siena Jazz", dove oggi è docente. Saxofonista, clarinettista e compositore è stato recentemente recensito da Bill Shoemaker nel “giornale della Musica” come uno dei musicisti Europei da seguire nei prossimi 10 anni, mentre il giornalista Mario Gamba lo descrive come "un genio del Jazz italiano". Fra i molti artisti italiani e stranieri con cui ha collaborato ci sono Uri Caine, Ralph Alessi, Silvie Courvoisier, Steve Swell, Louis Sclavis, Ernst Reijseger, Pierre Dorge, David Liebman, Franco D?Andrea, Giorgio Gaslini, Ettore Fioravanti, Simone Guiducci e Giancarlo Tossani; con molti di questi ha anche preso parte alla realizzazione di numerose incisioni discografiche.Ha fondato con Fabrizio Puglisi e Alberto Capelli il gruppo “Atman” con cui ha realizzato due lavori discografici (“Atman” e “Puntolinea”), con il pianista Christopher Culpo ha realizzato i Cd “Fresh Frozen”, al quale ha partecipato anche il tubista Oren Marshall, e il recente “Thawing Mammoth”.Di recente pubblicazione anche “Three Branches" con l’omonimo trio e “Protection Sound” con il JuJu sound di Silvia Bolognesi.

Il giorno seguente, martedì 27 luglio, sarà la volta delle incursioni Hip Hop del pianista Caludio Vignali un concerto che esce dal solco del jazz tradizionale, contaminandosi con altre esperienze musicali. L’hip Hop ed il reg di Devon Miles si fondano con le intese strutture pianistiche di Vignali e le accordature elettroniche di Frank Martino, le percussioni di Frattini nella loro versatilità sostengono il sound del gruppo, musica autenticamente urbana e specchio reale dei nostri tempi, oltremodo difficili e” contaminati”. Claudio Vignali, leader del gruppo, è considerato uno dei più originali pianisti nell’ambito del Jazz italiano, questo per le scelte musicali coraggiose ed innovative Il suo stile romantico lo avvicina alla sensibilità dei pianisti nordici come come Jon Balke, Bugge Wesseltoft o Tord Gustavsen. Il feeling con il nord del mondo lo impegna in una riuscita tournee in Islanda con il celebre trombettista Arne Hiorth. Da segnalare anche il pregevole, tributo alla musica di Rachmaninoff, Rach mode on. Con questo nuovo progetto si conferma sperimentatore di coraggio e di talento.

In chiusura, sabato 30 luglio, il trombettista newyorkese Alex Sipiagin. L'artista fa parte della stretta cerchia dei Jazz World Top Players, avendo inciso in maniera significativa sulla storia del jazz contemporaneo attraverso album e live performance con i migliori musicisti del momento. Tra i tanti citiamo Gil Evans Band, Gil Goldstein Orchestra, George Gruntz Band, Bob Moses Band, Mingus Big Band, Mingus Dinasty, Mingus Orchestra, Dave Holland Group, Michael Brecker Quintet and Sextet, Dave Sanborn, Antonio Sanchez, Gonzalo Rubalcaba, facendo tour mondiali ed affermandosi come virtuoso del suo strumento. Ha anche all’attivo escursioni nel mondo del pop con artisti come Eric Clapton, Dr John, Aaron Neville, Elvis Costello ed il leggendario produttore Phil Ramone con cui ha vinto numerosi Grammy’s. Un concerto con forte tensione swing con i ritmi della grande mela, un mix tra le culture e l’eccellenza artistica creata con le riletture contemporanee della tradizione afroamericana.

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto su Eventbride. Tutti i concerti hanno un costo di 10 euro e avranno inizio alle ore 21.30. Per approfondimenti amicideljazzdimodena@gmail.com, +39 345 7902481.

