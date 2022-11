Un weekend di musica dal vivo alla Centrale66

Proposta musicale poliedrica questo fine settimana al Centrale66. Nelle strutture che furono delle Poste, poi abbandonate e successivamente ristrutturate a cura dell'amministrazione comunale, proprio di fianco alla stazione centrale dei treni in via Nicolò dell'Abate, trova oggi posto un locale che da soli due anni, ma in maniera molto attiva, promuove la musica dal vivo principalmente locale, ma anche con ospiti fuori regione o stranieri.

Questo venerdì suoneranno i "PINHDAR" sono la cantante e autrice Cecilia Miradoli e il musicista e produttore Max Tarenzi, in passato fondatori della rock band Nomoredolls e del festival internazionale A Night Like This. Ad essi si aggiunge nella formazione live il batterista Alessandro Baris.

Ed i "Tin Woodman" trio nato dalla collaborazione tra Simone Ferrari, Davide Chiari e Tin Woodman, il bel robot venuto da Wautah. Il suono della band e? una brillante e coinvolgente miscela tra il Glam-rock 80s, Elettronica e Hip-Hop, il tutto impreziosito da sfavillanti cori Pop 60s.

Sabato di Metal divulgativo con i "Divulgator" ed i "Reru", a seguire dj-set con Alle Cuoghi dj (sinth/Retrowave, Electro, Metal) e Zap dj (Metal, Trash-core, Party Hard).

Domenica : Ammazzacaffè, La band si forma in quel di Modena attorno alla metà degli anni 2010 grazie alla complicità di Massimo Vezzani, Alberto LaMonica entrambi insegnanti alla Casa della Musica-Yamaha School di Modena, assieme ad Enrico DegliAntoni.

Seguiti dai Loot Trio, band di musicisti emergenti legati al collettivo "revol wave orchestra" nato nelle sale prove di via Ancona.

Venerdì ingresso 5 €, sabato 4€, domenica gratuita.