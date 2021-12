Coro Folk San Lazzaro, nel weekend due appuntamenti tra Modena e Sassuolo

Il Coro Folk San Lazzaro sarà protagonista, nel prossimo weekend, di un doppio appuntamento.

Sabato 11 dicembre alle ore 15.30 nella Chiesa di S. Francesco di Modena si terrà il primo appuntamento di "Note di Natale", rassegna giunta quest'anno alla sua ventesima edizione. Sarà nostro ospite il Coro Rosa Bianca e la presentazione sarà affidata a Franca Lovino. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, con l'obbligo di presentazione del Green Pass.

Domenica 12 dicembre alle ore 17.00 il Coro prenderà inoltre parte a una rassegna, presso l'Auditorium Bertoli di Sassuolo (in via Pia 110) in occasione del World Choral Day, insieme al Coro di voci bianche Girasole e al Coro Puccini Junior.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti con l'obbligo di presentazione del Green Pass, ma in questo caso è raccomandata la prenotazione al numero 335 5348339.

Il Coro San Lazzaro è diretto dai Maestri Don Ezio Nicioli e Veronica Zampieri ed è accompagnato al pianoforte da Simone Guaitoli, alla fisarmonica da Giorgio Avanzi e alla chitarra da Maurizio Maffoni.