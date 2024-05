Concerti nel Cortile del Nespolo, quattro appuntamenti con il Conservatorio Vecchi Tonelli

Si inaugura, mercoledì 22 maggio, alle 18.30, la rassegna dei Concerti nel Cortile del Nespolo di Modena, proposti dal Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli. Sarà presentato il concerto con musiche di Hummel, Mendelsshon, Stravinski, Kovács, Kodáli, Miluccio, Arnold, Jacob e Ponchielli. Concertatori: Anna Maria Giaquinta e Corrado Barbieri. Ingresso libero. Si inaugura, mercoledì 22 maggio, la rassegna di Concerti nel Cortile del Nespolo, con quattro appuntamenti in programma tra maggio e giugno, eseguiti dai musicisti del Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli. I concerti si terranno tutti alle 18.30, presso il Cortile del Nespolo, nel chiostro di Palazzo Santa Margherita in Corso Canalgrande a Modena.

Mercoledì 22 maggio sarà proposto il concerto con clarinetti, fagotto e pianoforte, con una scelta di brani composti tra la fine del '700 e il '900. Sarà presentato il Trio in Si bemolle per tre clarinetti di Hummel, due Concertpiece di Mendelsshon, i Tre pezzi per clarinetto solo di Stravinski, Hommage à Kodály di Béla Kovács, la Rapsodia per clarinetto solo di Miluccio, Fantasy per fagotto di Arnold, la Partita per fagotto di Jacob e il Il Convegno per due clarinetti e pianoforte di Ponchielli. Concertatori: Anna Maria Giaquinta e Corrado Barbieri. Gli appuntamenti successivi saranno a giugno.

Martedì 4 giugno con il Concerto dall'evocativo titolo "Viaggio nel tempo", per un organico di strumenti a fiato: flauti, oboe e clarinetti concertati da Michele Marasco. Martedì 18 giugno sarà dedicato al violoncello e vedrà Alessandro Andiani come Maestro Concertatore. Infine, mercoledì 26 giugno sarà presentato un concerto per chitarra concertato da Umberto Cafagna. Ingresso libero.