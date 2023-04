Concerti d'Oggi, continua la rassegna all'Hangar Rosso Tiepido

Domenica 16 aprile alle ore 20.30 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena.

Si esibirà il Sestetto Verlaine (Elena Cornacchia al flauto, Francesca Rodomonti all'oboe, Giovanni Picciati al clarinetto, Elisa Bognetti al corno, Luca Reverberi al fagotto e Massimo Guidetti al pianoforte), ensemble i cui componenti hanno alle spalle una lunga esperienza come prime parti nelle più importanti orchestre italiane ed europee, sotto la direzione di Abbado, Harnoncourt, Maazel, Prêtre, Muti, Temirkanov. Il concerto renderà omaggio a Francis Poulenc in occasione del 60° anniversario della morte, con un programma monografico che ne esalta versatilità e ispirazione, presentando alcuni fra i principali capolavori scritti dal grande compositore francese

per le più varie formazioni cameristiche, dal duo (Sonate per flauto e pianoforte e per clarinetto e pianoforte) al trio (per oboe, fagotto e pianoforte) al sestetto (per pianoforte e fiati).

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.