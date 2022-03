Concerti d'Oggi, continua la rassegna con il duo Caminada-De Marchi

Sabato 12 marzo alle ore 20.30 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibirà il duo formato dal soprano Maria Eleonora Caminada e dal chitarrista Leonardo De Marchi: due musicisti attivi in Italia e all'estero che hanno approfondito la letteratura contemporanea con grande gusto per la scoperta e la valorizzazione di un repertorio inedito.

Il programma del concerto include alcune pagine di compositori della generazione più recente (tra cui un brano di Federico Gardella in prima esecuzione italiana) e due importanti lavori di Mario Castelnuovo-Tedesco: la "Ballata dall'esilio" e il monumentale ciclo "Divan of Moses", estremo testamento artistico e spirituale del compositore fiorentino di origini ebraiche, nel quale rivivono i temi universali dell’amicizia, dei piaceri della vita, degli interrogativi davanti al nulla che rappresenta la morte, ma anche la diaspora, il destino che vuole il popolo ebraico condannato alla dispersione e alla peregrinazione.

Compiuti i suoi studi musicali presso il Conservatorio Cantelli di Novara e con Michèle Crider presso l’lnternationale Sommerakademie Mozarteum, Maria Eleonora Caminada lavora a contatto con noti compositori contemporanei ed è frequentemente chiamata per cantare in prime esecuzioni assolute. Fra le più recenti, Mater Magnificat (per soprano solo, coro e orchestra), Catalogo breve di indulgenze e Stranger (in duo col chitarrista Leonardo De Marchi) di Giorgio Colombo Taccani, e i Canti della natura di Richard Danielpour (in trio col pianista Alfonso Alberti e il violoncellista Davide Cocito). Fra i luoghi che l’hanno ospitata vi sono il Teatro Dal Verme, l’Auditorium Verdi e la Sala Verdi del Conservatorio a Milano, il Teatro Coccia di Novara.

Leonardo De Marchi si è diplomato con lode in chitarra nei conservatori di Venezia, Novara e Pavia; perfezionandosi con A. Dieci e B. Giuffredi presso l’Accademia “G. Regondi” di Milano e, in ambito cameristico, con A. Caiello presso l’Accademia del Divertimento Ensemble. La sua intensa attività di registrazione, oltre a numerosi capisaldi della letteratura contemporanea per chitarra include diversi album, anche di repertorio storico. Spiccano in particolare Bach & Haydn for two Guitars (DotGuitar, 2018, in duo con Florindo Baldissera), Enantiosemie – Contemporary Masterpieces for clarinet and guitar (Da Vinci, 2018, in duo con Sauro Berti).

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it