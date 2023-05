Concerti d'oggi appuntamento con il duo Sanna-Pastorino all'Hangar Rosso Tiepido

Sabato 13 maggio alle ore 20.30 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena.

Protagonista del concerto sarà un duo formato dal pianista Claudio Sanna, già applaudito protagonista di molti concerti AdM, collaboratore delle prime parti delle più importanti orchestre europee, e dal compositore Paolo Pastorino, docente di tecnologie musicali e grande specialista della musica elettronica, le cui composizioni sono state eseguite nei principali festival internazionali di musica contemporanea. Sanna e Pastorino saranno impegnati in un finissimo progetto di ricerca dedicato ai compositori sardi contemporanei (oltre ai due protagonisti del concerto, anche Gabriele Verdinelli e Luciano Chessa), nel quale si indagano suoni e immagini delle città, viste da dentro e intese come mondi interiori e riflessioni sulla natura dell’essere umano.

Claudio Sanna ha collaborato in qualità di pianista da camera con le prime parti di Berliner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, Teatro alla Scala, Arena di Verona, esibendosi in varie sedi prestigiose quali i Musei Vaticani, Teatro Comunale L. Pavarotti di Modena, Teatro della Tosse di Genova, Filarmonica di Rovereto, Ehrbarsaal e Odeon Teater di Vienna. Nel 2015 pubblica per la casa discografica svizzera Hat Hut Records Basel il suo primo disco solistico dal titolo Ammentos, costituito interamente di musiche originali e per la stessa etichetta nel 2022 esce il lavoro monumentale in doppio cd intitolato Compositori Sardi Contemporanei, istantanea della musica contemporaneità sarda. Paolo Pastorino (Sassari 1983) è un compositore di musica acusmatica e docente di tecnologie musicali. Le sue composizioni sono state selezionate ed eseguite in numerosi festival nazionali ed internazionali di musica contemporanea ed elettroacustica: Sound Thought (Centre for contemporary arts – Glasgow), NoiseFloor (UK), BBC Radio 3, Sound Spaces (Svezia), NYCEMF (NY), Mantis Sonification (UK), Sonorities (UK), Spot – Octandre (Bordeaux), VERV (Venezia), OUA (Osaka University Of Arts), Mixtur (Barcellona), Radio Datscha (Berlino).

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it