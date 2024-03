Concerti di Primavera, a Cavezzo appuntamento con la 'Serenata galante'

Si è aperta il due marzo la rassegna dei concerti di Primavera a Cavezzo. Lo scorso sabato è andato in scena la 'Voce e l’Arpa' a Villa Giardino mentre sabato 9 marzo, in occasione della festa della donna a Disvetro, alle ex scuole elementari andrà in scena la 'Serenata galante'. L’appuntamento è per le ore 21 alla sala Polivalente di via Di Mezzo con Counterpoint Duo: Filomena De Pasquale al flauto e Giorgio Albiani alla chitarra.

Sabato 16 marzo sarà la volta invece de ‘La vita è bella', le più belle colonne sonore alle ore 21 in Municipio. Sul palco il Trio Mariquita e Marianne Gubri con Nicoletta Bassetti al violino, Consuelo Castella alla viola, Giulia Costa al violoncello e Marianne Gubri all'arpa. IL'ultimo appuntamento è il 23 marzo con 'Benvenuta primavera': le quattro stagioni di Vivaldi e dintorni a Casa Mazzetti. Il concerto è alle ore 21, sul palco il Quartetto d’arpe ‘Arpe Diem’ formato da Donata Mattei, Federica Sainaghi, Duccio Lombardi e Davide Burani.

"I concerti rappresentano importanti serate di cultura e di socializzazione, che permettono di vivere momenti di bellezza che arricchiscono mente e cuore", il commento dell'assessore alla cultura Ilaria Lodi.