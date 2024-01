Burattini e musica, la Befana arriva a Maranello

Indirizzo non disponibile

Burattini e musica per la Befana: a Maranello la Festa dell’Epifania propone due eventi in programma sabato 6 gennaio.

Si parte al mattino con il tradizionale appuntamento “Befana e burattini”: all’Auditorium Enzo Ferrari alle ore 10 e 11.30 va in scena “Sandrone Re dei Mammalucchi”, spettacolo di burattini per bambine e bambini a partire dai 3 anni. Ad ogni bambino in omaggio un libro da parte della biblioteca Mabic e la calza della Befana da parte dell’Avap Maranello, ingresso libero fino ad esaurimento posti, con offerta libera a favore dell’Avap Maranello. Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto.

Nel pomeriggio l’appuntamento è con il Concerto dell’Epifania: alle ore 16, con ingresso gratuito, nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di San Biagio la Corale Puccini propone un repertorio di musiche natalizie, brani di opere liriche, musica classica, religiosa e tradizionale, da Mozart a Morricone, da Schubert a Verdi. Protagonisti con la Corale Yoriko Okai e Annalisa Curedda (soprani), Andrea Pedrazzi (tromba), Matteo Rovatti (timpani), Simone Guaitoli e Francesco Saguatti (organo, pianoforte e direzione).