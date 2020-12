L'Emilia-Romagna festeggia il Natale su LepidaTv: spettacoli e concerti per tutti i gusti

Si alza il sipario. Rappresentazioni, concerti e spettacoli prodotti dal vivo e trasmessi on line. Per un cartellone ricchissimo, per un’Emilia-Romagna dove la cultura non si ferma e soprattutto nei giorni di festa corre sul web e sulle frequenze radio e tv regionali.

È iniziata la programmazione di Lepidatv ed EmiliaRomagnaCreativa, il portale regionale della cultura, in collaborazione con Ert (Emilia-Romagna Fondazione Teatro), che accompagna gli ultimi giorni del 2020 fino alle porte del nuovo anno. Concerti e spettacoli per adulti e bambini, in scena nei teatri emiliano-romagnoli e trasmessi da LepidaTv e Radio Emilia-Romagna, in calendario fino al 6 gennaio 2021.

Le proposte

L’attesa del Natale sarà dedicata ai più piccoli con lo spettacolo “Babbo Natale e la Befana”, trasmesso su LepidaTv e Radio Emilia-Romagna dal Teatro Regio di Parma, il 24 dicembre alle 18. Lo stesso palco ospiterà il Concerto di Natale 2020. Musicisti, danzatori e giocolieri si alterneranno alle esecuzioni degli allievi dell'Accademia Verdiana del teatro parmense, accompagnati dal pianoforte di Milo Martani e dalla tromba di Gerardo Gianolio. La vedova allegra, La La Land, Les Misérables sono alcune delle colonne sonore che, dalle 21 del 25 dicembre, accompagneranno il pubblico fino al “Brindisi” della Traviata, in onda sempre su LepidaTv e Radio Emilia-Romagna.

A precedere l’appuntamento della sera di Natale, ci sarà la voce di Elena Natucci che leggerà il racconto di Italo Calvino “I figli di Babbo Natale”. Appuntamento il 25 dicembre alle 18, su Radio Emilia-Romagna con il primo dei “Tre racconti per le feste”: un progetto realizzato a cura della Compagnia permanente di Ert. Il 26 dicembre, invece, sarà scandito dagli archi della Filarmonica Arturo Toscanini di Parma che, insieme al violino solista di Mihaela Costea, eseguiranno Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

La Cenerentola di Puccini, portata in scena al Comunale di Modena, sarà trasmessa su Operastreaming il 30 dicembre, alle 20. Sarà l’antipasto a una “Una cena speciale” di Andrea Camilleri, il secondo dei “Tre racconti per le feste”, interpretato da Michele Dell’Utri e in onda alle 18 del 31 dicembre, sempre sulle frequenze di Radio Emilia-Romagna. Il nuovo anno, invece, sarà inaugurato dal concerto curato dagli Amici della Musica di Modena, trasmesso il 1^ gennaio su LepidaTv e Radio Emilia-Romagna in diretta dall’Abbazia di Nonantola.

L’ultimo dei “Tre racconti per le feste” sarà trasmesso su Radio Emilia-Romagna il 6 gennaio alle 18. Cristina Tamparulo leggerà “I morti” scritto da James Joyce. La vigilia della Befana trascorrerà, infine, sui passi della compagnia Artemis Danza che porterà sul palco del Teatro Magnani di Fidenza ‘La Traviata’, trasmessa in streaming sul sito di “Teatri nella rete” e sulla pagina Facebook di ATER Fondazione. Appuntamento il 5 gennaio alle 21.

Prosegue in contemporanea la rassegna Gli Invisibili e Viralissima: iniziativa per i diritti dei professionisti dello spettacolo dal vivo, duramente colpiti dalla crisi Covid, realizzata col sostegno della Regione Emilia-Romagna. Dal folk al jazz ai djset del Robot Festival, una programmazione di 10 concerti in onda su LepidaTv dal 29 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 6 gennaio 2021.

E' possibile trovare Lepida Tv al canale 118 del digitale terrestre, oppure sul sito web o sul canale YouTube. In allegato il programma completo disponibile anche su Emilia-Romagna Creativa.

Allegati