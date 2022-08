Concerti al tramonto sotto il Cimone, appuntamento a Fanano

Il prossimo appuntamento della rassegna “Concerti al tramonto…sotto il Cimone” si terrà mercoledì 10 agosto 2022 presso il Parco di San Colombano di Fanano con orario di ritrovo alle 18 ed inizio dello spettacolo alle ore 18.15.

Protagonista del concerto sarà il Quartetto Eos, formato da Matteo Salerno - flauto, Aldo Capicchioni - violino, Aldo Maria Zangheri - viola e Anselmo Pelliccioni - violoncello, con un suggestivo programma volto a ripercorrere le pagine musicali più celebri della storia.

Il concerto si terrà nell’area esterna della Chiesa, ubicata in Via Abà, a Fanano. Per informazioni chiamare il 0536 68696 o inviare una email a info@fanano.eu.Tutti i concerti della rassegna “Concerti al tramonto…sotto il Cimone” sono ad ingresso libero, senza prenotazione. Il numero delle sedute è limitato, si consiglia pertanto di portare una coperta o un cuscino per ascoltare i concerti con maggiore comodità.

Il Quartetto EoS è formato da quattro musicisti romagnoli uniti da una profonda amicizia che da oltre vent’anni suonano assieme. La visione musicale aperta li ha portati a cimentarsi in repertori sempre più vasti e ad alternare nelle loro esibizioni musica classica, musica moderna, leggera, rock e pop con arrangiamenti scritti appositamente per loro.

Numerose le collaborazioni con diversi artisti tra cui Fabio Concato, il pianista jazz Teo Ciavarella, la cantante Kelly Joyce, il cantautore australiano Mick Arvey, Antonella Ruggero e Mogol. Con Franco Battiato hanno collaborato per l’evento di apertura al Teatro Comunale di Bologna della mostra dedicata a Vermeer, con lo spettacolo “La ragazza con l’orecchino di perla”; in occasione delle manifestazioni per il bimillenario del ponte di Tiberio a Rimini si sono esibiti al fianco dell’attore Ivano Marescotti alla presenza di 7.000 spettatori. Recentemente si sono esibiti al fianco di Loredana Lipperini, conduttrice di Rai3 Fahrenheit, presso il Teatro Galli di Rimini.

Eclettici e sempre pronti a cimentarsi in nuovi repertori nei loro programmi amano inserire reinterpretazioni dei Queen, Guns’n Roses, Led Zeppelin, Deep Purple, Beatles, Muse, Radiohead ecc. ma si dedicano anche al tango e alla canzone d’autore. Proprio in quest’ottica è nato il progetto assieme a Filippo Graziani per una reinterpretazione “classica” dei capolavori del padre Ivan. Altrettanto interessante il programma dedicato a Lucio Dalla assieme al cantautore cesenate Enrico Farnedi. Si esibiscono in tutta Italia per festival e rassegne tra cui la Sagra Musicale Malatestiana, Casa della Musica di Parma, Museo del Violino di Cremona, Mattinée Musicali a Lugano, I Pomeriggi Musicali di Salò, I Luoghi della Musica, Accademie in Valle, il Festival Artinscena di Modena oltre a partecipare a trasmissioni televisive per Rai e Mediaset. Recentemente la casa di moda Gucci li ha selezionati come gruppo ospite per tutti gli eventi organizzati a Palazzo Gondi di Firenze.

La rassegna “Concerti al tramonto…sotto il Cimone”, che è promossa dai Comuni di Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Unione dei Comuni del Frignano, si pone l’obiettivo di far conoscere e riscoprire le bellezze del territorio con l’aiuto di un programma musicale di alto livello. Il calendario di quest’anno prevede ancora un concerto per flauto e arpa che chiuderà la seconda edizione di “Concerti al tramonto…sotto il Cimone” il 18 agosto a Montecreto.