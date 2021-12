Concerti, tre gruppi gospel si esibiscono al Comunale

Si terrà sabato 18 dicembre 2021 alle 17.30 al Ridotto del Teatro Comunale Pavarotti-Freni, con ingresso libero da via Goldoni 1, un concerto Gospel dei gruppi Lighthouse Chapel, Glorius Singers e Action 7 band. La manifestazione si tiene ad apertura di Dentro Le Note, rassegna presentata in collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia con lo scopo di coinvolgere il pubblico spinto dal desiderio di esplorare il mondo della musica attraverso il racconto dei suoi protagonisti.

Queste occasioni considerano da sempre la musica anche come strumento di scambio e di apertura verso culture e discipline diverse e sono incentrate sull’esperienza concreta e sulla vita dell’artista che racconta di sé e della sua comunità. Quest’anno - in occasione del progetto europeo CrossOpera dedicato all’integrazione culturale – la rassegna si arricchisce della collaborazione dell’Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa per presentare tre preziosi incontri dedicati a gruppi stranieri residenti nella nostra città. Il progetto interculturale mette in dialogo esperienze artistiche locali con la vita e le forme espressive delle comunità straniere.

Insieme al concerto, la scrittrice Elena Bellei insieme a Jennifer Orhue e Tina Gambo racconteranno la nascita di una passione piena di ispirazione, l’adesione a un gruppo e al suo coro, l’impegno per contribuire alla sua vita. L’occasione per vivere una esperienza coinvolgente, dove le vite delle persone che abitano la nostra città si colorano di sfumature e nuovo spessore. Protagonisti depositari, tramite i loro canti, di un segreto che ci affascina e ci rapisce, un diverso equilibrio interiore, una nuova e rinnovata gioia di vivere.

I Glorious Singers sono un gruppo formato nel 2016 e composto da una decina di donne nigeriane richiedenti asilo. Un coro tutto femminile, nato per superare le difficoltà che hanno affrontato venendo in Italia. Lighthouse Chapel è un coro misto composto da 25 elementi, comunità molto unita, che esprime e interpreta con energia lo spirito gospel tradizionale ghanese. Action 7 band è un gruppo musicale composto da 7 elementi, tutti provenienti dalla chiesa Path to Heaven di Modena. Nasce come coro Gospel arricchendo di nuove sonorità la tradizione della canzone africana.