Tre concerti nel weekend di Formigine: c'è anche il Remember Picchio Rosso

Primo fine settimana del Settembre formiginese all’insegna della musica. Sono tre gli appuntamenti che daranno il benvenuto all’inizio del mese, tra tradizione e novità. Gli eventi, a ingresso libero, sono tutti in programma a partire dalle 21 in piazza Calcagnini.

Si parte venerdì 1 settembre con i The Shout, tribute band dei Beatles. A 60 anni esatti dall’uscita del primo disco dell’indimenticabile quartetto di Liverpool e dall’inizio del primo tour in America, iniziato proprio il 1 settembre 1963, i The Shout faranno rivivere al pubblico l’emozione di un concerto dei “Fab Four”.

Si prosegue sabato 2 settembre con l’ormai consueto appuntamento con il Picchio Rosso Remember Official Party. La serata, dedicata alla storica discoteca di Formigine nata nel 1976 e divenuta simbolo in tutta Italia, rappresenta una tappa immancabile del Settembre formiginese dal 2016. Il salto nel passato negli anni ’70/’80/’90, con la conduzione di Andrea Barbi, avrà la colonna sonora dei dj di quegli anni: Luca Zanarini, Diego Ferrari, Simona G, Stefano Facchini e Silver. Animazione di Filippo Verni. Ospite della serata sarà Andrea Roncato. In occasione dell’evento il Cav. Mario Boni, fondatore della discoteca, consegnerà il Picchio d’Oro a Radio Stella, media partner dell’iniziativa.



A chiudere il fine settimana ci penserà, domenica 3 settembre, “Movieband”: viaggio musicale nella storia del cinema con Alessio Borghi, Gio Stefani e Alberto Paderni. La scaletta della serata ripercorre brani cantati e temi strumentali delle colonne sonore che hanno reso iconiche le pellicole più amate della storia del cinema, dalle atmosfere sognanti di Ennio Morricone alla magia di Harry Potter, e ancora dalla geniale follia dei Blues Brothers all’iconicità di assoluti capolavori come Rocky, Ritorno al futuro, Top gun, Star wars, Pirati dei Caraibi, Flashdance, Il gladiatore, Kill Bill, Pulp Fiction e molti altri.