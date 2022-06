Noemi in concerto a Ravarino, tutte le informazioni utili

Domenica 26 giugno, salirà sul palco del Giugno Ravarinese Noemi, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano.

Il concerto, che avrà inizio alle ore 21.30, si terrà presso il Campo Sportivo di Ravarino, sito in Via Maestra 179. L'ingresso è ad ingresso libero e gratuito, ma per chi ne avesse la necessità è possibile prenotare posti a sedere contattando il numero 339 3706558 (Bianca).

Data l'affluenza prevista, è consigliabile recarsi sul posto in anticipo. Per chi lo vorrà, sarà attivo lo stand culinario al quale si potranno gustare gnocco e tigelle.

La data di Ravarino rientra nel "Tour Outdoor" della cantante, che toccherà alcune delle principali città italiane nel corso dell'estate, dalla Lombardia alla Sardegna.

Non è ancora nota la scaletta della serata, ma è facile immaginare che non mancheranno i principali successi della cantante, da "Glicine" a "Makumba".

Questo, non è l'unico grande evento del Giugno Ravarinese: è possibile trovare gli altri a questo link.