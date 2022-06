Concerto di Ultimo allo Stadio Braglia, inizia il conto alla rovescia

Calendarizzato per maggio 2020, poi rimandato a giugno 2021, il tour negli stadi di Ultimo arriverà finalmente a Modena giovedì 30 giugno 2022. Ad ospitarlo sarà lo Stadio Braglia, che eccezionalmente aprirà le sue porte ad un concerto.

Sono migliaia le persone attese all'evento, già sold out da tempo nonostante i due anni di attesa: sono prevedibili delle modifiche alla viabilità nei pressi dello Stadio di viale Monte Kosica, che saranno definite con precisione nei prossimi giorni.

Nell'attesa, il cantautore romano fa sognare i propri fan pubblicando sul suo profilo Instagram gli scatti delle prime date del Tour: "Non è descrivibile la connessione emotiva che si crea tra me e voi durante il concerto. Posso solo dirvi grazie all’infinito per la fiducia" scrive nella didascalia della fotografia che lo ritrae sul palco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Ultimo, al secolo Niccolò Morriconi, con 16 dischi d'oro e 52 dischi di platino, si conferma essere uno dei cantautori più apprezzati del panorama artistico italiano: Modena lo accoglierà con tutto il suo calore.