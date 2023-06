“Concertina 22”, lo spettacolo sui migranti al Castello di Spezzano

Indirizzo non disponibile

“Concertina 22” è lo spettacolo che andrà in scena martedì 4 luglio, alle ore 21.00, presso il Castello di Spezzano con l’intenzione di entrare nel cuore del problema delle divisioni tra popoli e del fenomeno migratorio. ‘Concertina 22’ è il nome tecnico della nuova generazione del filo rasoiato “di alta sicurezza”, sostituto del filo spinato, che rende invalicabili i confini d’Europa e altri luoghi del mondo. La ‘Concertina 22’ incorona purtroppo molti spazi della nostra Fortezza Europa e segna i nostri silenzi dinanzi alle sofferenze dell’Altro, i pregiudizi, le idee che ‘contrabbandano’ la vita come sicura solo attraverso le divisioni.

La prima parte dello spettacolo è interpretata da Roberta Biagiarelli attrice e attivista, esperta di storia balcanica e fortemente impegnata sul fronte dei diritti umani con la rete RiVolti ai Balcani (www.rivoltiaibalcani.org). La sua testimonianza prende corpo in uno spettacolo multidisciplinare, dove i racconti dialogano con fotografie e video di migranti realizzati da Luigi Ottani. Un catalogo di vite umane portate in scena attraverso un collage di testi differenti, arricchiti da musiche scelte e luci evocative.

Nella seconda parte diviene protagonista Duccio Facchini, direttore della rivista Altreconomia e autorevole esperto di migrazioni: nel ruolo di giornalista e ricercatore illustra dati sul fenomeno e sulle manipolazioni di cui è oggetto, aiutando a decodificare slogan e luoghi comuni che ostacolano la piena comprensione da parte dei cittadini.

Concertina 22 vuole essere il tentativo emotivo e razionale di porre rimedio: offrire un cammino di crescita e formazione da parte di chi da anni si occupa di queste tematiche. “È tutto collegato. Il mondo oggi – affermano gli autori – è in fiamme, e non sappiamo cosa verrà fuori da queste macerie, da questo business impressionante, da questa ‘politica’ dell'esclusione”. Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Curato da Roberta Biagiarelli e patrocinato dal Comune, è una co-produzione di Centro Asteria, Teatro In-Folio residenza Carte Vive, BABELIA & C. , e vede il supporto di Rivolti ai Balcani.