Il tenore Matteo Macchioni festeggia dieci anni di carriera nella sua Sassuolo

Sabato 5 settembre, nel suggestivo Piazzale della Rosa di Sassuolo (Modena) con il Palazzo Ducale Estense a far da cornice, Matteo Macchioni, tenore italiano di fama internazionale, festeggerà i primi 10 anni di carriera, nella sua città natale (ore 21.00 – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Durante il concerto il tenore porterà in scena celebri brani di repertorio lirico d'elezione e alcune interpretazioni legate al mondo della canzone italiana ed internazionale.

Dopo il periodo di lockdown, il tenore Matteo Macchioni, ha voluto dedicare un evento straordinario alla sua città, per testimoniare una rinascita culturale e un nuovo inizio, dopo le inibizioni e i sacrifici dovuti alla pandemia.

«Sono molto felice che la ripresa ufficiale della mia attività live sia proprio attraverso un evento a Sassuolo, la città in cui vivo – racconta il tenore Matteo Macchioni - Condividere musica di nuovo con la gente sarà qualcosa di veramente molto bello ed emozionante, dopo questo lungo stop forzato. Spero che il concerto sia un punto di partenza e un simbolo di rinascita culturale. Rialzarsi e proporre nuovamente musica per il pubblico è molto importante».

È possibile prenotare il biglietto inviando una mail a info@gpeventi.it o chiamando il numero di telefono 333/7784394.

Nel rispetto delle norme vigenti, dovute all’emergenza sanitaria, saranno predisposti 700 posti a sedere nel Piazzale della Rosa di Sassuolo. Il concerto è organizzato da Gipi Eventi Srl e patrocinato dagli assessorati alla cultura, commercio, attività produttive e centro storico del Comune di Sassuolo.

Matteo Macchioni nasce a Sassuolo e inizia fin da bambino a studiare musica. Nel 2007 consegue, con il massimo dei voti, il diploma accademico di secondo livello in pianoforte, coltivando parallelamente lo studio e la passione per il canto lirico. Dopo l’esperienza ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2009, comincia la sua carriera sui palchi di tutto il mondo: canta nel Barbiere di Siviglia al Teatro del Bicentenario di León (Messico), nella Cenerentola all’Opera di Lipsia, nel Barbiere di Siviglia alla Royal Danish Opera House di Copenhagen, nella Cenerentola alla Welsh National Opera di Cardiff (Gran Bretagna), nel Guillaume Tell al Tiroler Festspiele di Erl e nel Mosè in Egitto al Bregenzer Festspiele. A dicembre 2019 si esibisce in concerto alla Grand Concert Hall del Conservatorio statale di musica "P. I. Čajkovskij" di Mosca e a Copenaghen per il The Royal Danish Orchestra's New Year's Concert.