Ravarino, Armoniosamente si conclude con un insolito "concerto a pedali"

Saranno le canzoni più celebri d’Italia, da “Romagna mia” a “O mia bella Madunina” ad accompagnare l’insolito concerto-pedalata che sabato 12 settembre, a Ravarino, concluderà l’edizione 2020 della rassegna “ArmoniosaMente”.

Accompagnati dalle voci di Silvia Felisetti e di Alessandro Brachetti e dalla fisarmonica di Daniele Donadelli, i partecipanti, ciascuno in sella alla propria bicicletta, partiranno alle 17 da Piazza Martiri per attraversare i parchi di Ravarino e, idealmente, tutta Italia. Nel programma, infatti, ci sono anche “Cara la mia Venesia”, “Mattinata fiorentina”, “Arrivederci Roma”, “Malafemmena” e molte altre canzoni che tutti hanno ascoltato, se non cantato, almeno una volta.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi entro venerdì 11 settembre, scrivendo una mail al servizio Cultura del Comune (cultura@comune.ravarino.mo.it) o telefonando al numero 333 6526871, giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 18:30. Nel rispetto delle regole per la prevenzione del contagio, non si può partecipare se si ha la febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali oppure se si è stati in contatto con persone positive al virus Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Durante l’evento, i partecipanti dovranno indossare la mascherina, non abbandonare la propria bicicletta e mantenere almeno un metro di distanza dagli altri.

La rassegna “ArmoniosaMente”, giunta alla 9ª edizione, è promossa dall’associazione Amici dell’organo “Johan Sebastian Bach” e dall’associazione culturale “Cantieri d’arte” con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Bper Banca.

Gli artisti

Silvia Felisetti, diplomata in canto al Conservatorio di Parma e laureata in legge, svolge da anni un’intensa attività concertistica che attraversa diversi generi, dalla musica da camera all’opera lirica, dal musical all’operetta. Alessandro Brachetti, attore e cantante, è diplomato presso la Bernstein School of Musical Theater di Bologna. Daniele Donadelli è fisarmonicista e compositore.