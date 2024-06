Al Parco della Terramara di Montale il concerto all’alba del Duo ClaroScuro

Il Parco archeologico della Terramara di Montale sarà il palcoscenico naturale del tradizionale concerto all’alba del solstizio d’estate, secondo appuntamento della rassegna “Montale è un classico”. L’appuntamento è per domenica 23 giugno alle 5.30, per aspettare il sorgere del sole sulle note del Duo ClaroScuro, composto da Roberto Guarnieri alla chitarra e Morgana Rudan all'arpa, protagonisti del concerto “Alba a pizzico. Nuova musica per arpa e chitarra”. Nel suggestivo scenario offerto dal Parco, i due giovani e talentuosi musicisti porteranno il loro repertorio, con musiche di Lewis, Marchelie, Pujol, Sidney e Tisserand.

“Montale è un classico” è un itinerario sonoro nei luoghi della bellezza del territorio montalese, organizzato da Rosso Tiepido e promosso dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con direzione artistica di Morgana Rudan e il sostegno di Fondazione di Modena. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito, si consiglia di portare un telo o una coperta per la seduta; al termine chi vorrà potrà prendere parte alla visita guidata del Parco.