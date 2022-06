Concerto all'alba per il solstizio d'estate alla Terramara di Montale

Domenica 19 giugno alle ore 05:30 presso il Parco della Terramara di Montale Rangone (in via Vandelli - Statale 12 – Nuova Estense) si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. La stagione AdM torna a Montale con un appuntamento insolito. In concomitanza con il solstizio d'estate, infatti, si terrà un suggestivo Concerto all'alba, con protagonisti il clarinettista Alessandro Valvo e il Quartetto d'archi Euterpe: cinque giovani talenti, vincitori di numerosi concorsi nazionali, che stanno approfondendo con passione il repertorio cameristico e hanno preso parte con grande successo a varie rassegne del territorio.

Il repertorio proposto è interamente mozartiano e accosta il delizioso Quartetto KV 156, scritto da un Mozart sedicenne durante la tappa milanese del suo viaggio in Italia, e il magnifico Quintetto per clarinetto e archi KV 581, uno dei capolavori della musica da camera di ogni epoca.

Il Quartetto Euterpe nasce nel 2021 nella classe di musica da camera del Maestro Pietro Scalvini, docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia. È composto dai musicisti Federica Giani (I violino), Agnese Rava (II violino), Dario Carrera (viola), Silvia Lazzarotto (violoncello). Iniziano ad esibirsi nel 2021 nelle rassegne musicali organizzate dai Comuni di Reggio Emilia e Scandiano riscuotendo sin dall’inizio grande successo. Ancora oggi svolgono la loro attività, approfondendo il repertorio cameristico con il Maestro Simone Gramaglia (viola del Quartetto di Cremona). Alessandro Valvo nasce a Siracusa il 06-11-1999. Dopo essersi esibito come solista presso il Teatro Comunale di Ravenna, vince l’audizione presso l’Orchestra Giovanile di Roma. Dal 2021 frequenta lezioni di musica da camera con il suo quartetto d’archi, affrontando il Quintetto K.581 di W. A. Mozart e il Quintetto op.115 di J. Brahms sotto la guida del Maestro Pietro Scalvini e del Maestro Simone Gramaglia (violista del quartetto di Cremona).

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Il concerto si svolgerà su prato; si raccomanda di portare con sé un telo o un cuscino per sedersi sull’erba a contatto con la natura. Al termine del concerto si terrà una visita guidata alle ricostruzioni del Parco della Terramara; sarà anche possibile usufruire del servizio colazione (pasta e caffè al costo di 2 €).

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Castelnuovo Rangone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.