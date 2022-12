 “MY XMAS”, Alexia in concerto all'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello

Il 2022 segna un doppio ritorno per ALEXIA: da una parte quello discografico con “MY XMAS” il suo nuovo album, uscito lo scorso 25 novembre, contenente dieci canzoni natalizie in versione inglese, rivisitate in un progetto originale e ambizioso e dall’altra quello dei live. ALEXIA ha debuttato il 12 dicembre con un SOLD OUT al teatro Secci di Terni.

Un concerto ad hoc dedicato al suo nuova album MY XMAS. Non mancheranno anche le hit che hanno reso celebre Alexia. Ad accompagnarla sul palco, una band d’eccezione composta da: Fabio Zacco al pianoforte, Alberto De Rossi alle chitarre elettriche ed acustiche, Pasquale Coscio al basso, Alessandro Piovan alla batteria e percussioni e Clarissa Ballerini, Lorenza Rocchiccioli, Paola Viapiana e Roberto Alessi ai cori.

Alexia sarà in concerto all'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello giovedì 22 dicembre

“MY XMAS”, prodotto da Luca Serpenti e distribuito da Ada/Warner, è un album in tema natalizio, con il desiderio di Alexia di una ripartenza con un progetto ‘leggero’ nell' animo e con la consapevolezza di ascoltarsi di più e di osservare la sua professione da una diversa angolazione.

Biografia

Alexia (nome d’arte di Alessia Aquilani) è una delle cantanti italiane più famose all’estero. Dal debutto ad oggi vende oltre 5 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino. Il suo primo singolo è del 1995, “Me and You” – numero 1 in Italia e in Spagna. Un anno dopo escono “Summer is crazy”, “Number One” e “Uh la la la”: primi in tutta Europa. Il primo album è del 1997, “Fun club” (più di 600 mila copie vendute), a cui fa seguito, un anno dopo, il secondo, “The Party”, altro Disco di Platino, con oltre 500 mila copie vendute, e successo in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 1999 pubblica “Happy” che entra da subito nelle chart di tutta Europa.

Nel 2002, la svolta e un rinnovato successo cantando in italiano. Alexia si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo: è un vero trionfo. “Dimmi come” diventa il brano più “suonato” dalle radio italiane, e, un anno dopo, vince lo stesso Festival con “Per dire di no”. Nel 2004 pubblica l’album “Gli occhi grandi della luna”, con le prestigiose collaborazioni di Sam Watters, Louis Biancaniello e Diane Warren. Alexia partecipa di nuovo al Festival di Sanremo 2005 con il brano “Da grande” ma, solo tre anni dopo, pubblica il nuovo album di inediti, dal titolo “Alè”, nuovo team di autori e produttore, e sound più rock. In coppia con Mario Lavezzi, nel 2009 interpreta a Sanremo il brano “Biancaneve”, scritto da Mogol e lo stesso Lavezzi, contenuto nell’album “Ale&c.” (Bloom06 e Madame SìSì, tra gli artisti che vi prendono parte). Del 2010 è l’album di inediti “Stars”, dalle sonorità imprevedibili, rock, pop, black e dalle vocalità r&b. Nel 2013 nuovo singolo “Io No” e la raccolta “iCanzonissime”, con alcune delle cover che hanno segnato la sua carriera artistica presentate nella trasmissione “Canzonissima” all’interno del programma “I migliori anni” di Carlo Conti. Nella primavera 2015, con un nuovo look e una grande consapevolezza artistica, pubblica il nuovo disco di inediti “Tu puoi se vuoi”, dove tutto “suona” davvero possibile…basta ascoltarlo! Il 19 maggio 2017 Alexia compie 50 anni e si regala un album di inediti, in uscita a settembre. Ad anticiparlo – arriva in radio – non a caso nel giorno del suo compleanno, il brano “Beata gioventù”, un’esplosione di pura energia: dedicato a tutte le età della vita. Ad aprile 2019 esce “Come la vita in genere”. L’artista, tra le icone pop della musica italiana, con questo brano anticipa l’estate e l’inizio di un suo nuovo progetto artistico, segnato da un tour internazionale che la vedrà in Spagna, Romania, Ungheria, Olanda e Polonia. Nel 2020 collabora con il produttore Usai con il singolo “Notte”, presentato in anteprima Mediaset. Il 25 novembre 2022: Alexia pubblica il suo primo disco natalizio My XMas.